وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس: نتابع شكاوى الجمهور ونسعى للتغلب على أزمة المياه وكالة الرأي الفلسطينية صور: إدخال عشرات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية لغزة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يمنع بشكل كامل نقل السولار والبنزين لقطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يحرقون مركبة ويخطون شعارات عنصرية بنابلس وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تواصل مساعيها لتوفير مصادر كهرباء لتشغيل آبار المياه وكالة الرأي الفلسطينية الخدمات الطبية تنفذ سلسلة إجراءات وقائية بمستشفياتها ومراكزها الصحية وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2598) الجمعة 28/8/2020 وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف: استمرار إغلاق المساجد أمام الجماعات والجنائز وكالة الرأي الفلسطينية برهوم : المقاومة لن تتردد في خوض معركة مع استمرار التصعيد والحصار وكالة الرأي الفلسطينية نفس اللوحة سرقت 3 مرات.. وآخرها "لا يصدق"
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

لجنة الطوارئ :تقسيم محافظة خان يونس 29 موقعًا لتسهيل توصيل الخدمات

28 آب / أغسطس 2020 12:05

1
1

غزة-الرأي

أعلنت لجنة الطوارئ الحكومية في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، عن تحديد (29) موقعًا جغرافيًا على مستوى المحافظة وذلك للتسهيل على المواطنين من التزود باحتياجاتهم المختلفة في ظل الظروف الراهنة التي خلفها تفشي فايروس كورونا.

وذكر رئيس اللجنة ورئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، في تصريح صدر عنه اليوم، أن اللجنة الحكومية والمنعقدة بشكل دائم قد أقرت مجموعة من الخطط الهادفة إلى التسهيل على المواطنين في التزود باحتياجاتهم المختلفة، وكذلك تسهيل توصيل خدمات البلديات لكافة أرجاء المحافظة.

وشدد م. البطة على أن اللجنة تتابع عن كثب مجريات الأمور الميدانية والخاصة بملف جائحة كورونا وتعمل وفق مقتضيات المصلحة العامة وضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة من أجل الحفاظ على سلامة أبناء شعبنا.

ودعا كافة المواطنين إلى ضرورة الإلتزام بإجراءات السلامة الشخصية من خلال ارتداء الكمامات والقفازات وعدم الخروج من المنزل إلى للضرورة القصوى ووفق اجراءات الوقاية والإلتزام بتعليمات رجال الأمن .

الجدير بالذكر أن المناطق التي تم تقسيمها  تشمل: نفوذ بلدية خان يونس (14) منطقة، الفخاري (1) منطقة، القرارة (4) مناطق، بني سهيلا (4) مناطق، عبسان الكبيرة (4) مناطق، عبسان الجديدة (1) منطقة، خزاعة (1) منطقة.

وسيتم خلال الساعة القادمة الإعلان عن الحرف والمحلات التي سيسمح لها بالعمل وتشمل (المخابز-الصيدليات-البقالات- الخضار-الدواجن).

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رابطة علماء فلسطين تفتتح مخيماً شرعاً تحت شعار" على بصيرة"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟