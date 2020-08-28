لجنة الطوارئ :تقسيم محافظة خان يونس 29 موقعًا لتسهيل توصيل الخدمات

غزة-الرأي

أعلنت لجنة الطوارئ الحكومية في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، عن تحديد (29) موقعًا جغرافيًا على مستوى المحافظة وذلك للتسهيل على المواطنين من التزود باحتياجاتهم المختلفة في ظل الظروف الراهنة التي خلفها تفشي فايروس كورونا.

وذكر رئيس اللجنة ورئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، في تصريح صدر عنه اليوم، أن اللجنة الحكومية والمنعقدة بشكل دائم قد أقرت مجموعة من الخطط الهادفة إلى التسهيل على المواطنين في التزود باحتياجاتهم المختلفة، وكذلك تسهيل توصيل خدمات البلديات لكافة أرجاء المحافظة.

وشدد م. البطة على أن اللجنة تتابع عن كثب مجريات الأمور الميدانية والخاصة بملف جائحة كورونا وتعمل وفق مقتضيات المصلحة العامة وضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة من أجل الحفاظ على سلامة أبناء شعبنا.

ودعا كافة المواطنين إلى ضرورة الإلتزام بإجراءات السلامة الشخصية من خلال ارتداء الكمامات والقفازات وعدم الخروج من المنزل إلى للضرورة القصوى ووفق اجراءات الوقاية والإلتزام بتعليمات رجال الأمن .

الجدير بالذكر أن المناطق التي تم تقسيمها تشمل: نفوذ بلدية خان يونس (14) منطقة، الفخاري (1) منطقة، القرارة (4) مناطق، بني سهيلا (4) مناطق، عبسان الكبيرة (4) مناطق، عبسان الجديدة (1) منطقة، خزاعة (1) منطقة.

وسيتم خلال الساعة القادمة الإعلان عن الحرف والمحلات التي سيسمح لها بالعمل وتشمل (المخابز-الصيدليات-البقالات- الخضار-الدواجن).