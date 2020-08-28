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غزة: سريان حظر التجوال لليوم الرابع لمواجهة "كورونا"

28 آب / أغسطس 2020 12:42

غزة - الرأي

لليوم الرابع على التوالي يستمر سريان حظر التجول في محافظات قطاع غزة، ضمن إجراءات مواجهة تفشي فيروس "كورونا".

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم قد قال في تصريحات صحفية أمس: "إن قرار حظر التجوال اضطراري لم نكن نود اللجوء له، وهو يُكلفنا الكثير من الطاقات والنفقات، ويُحملنا عبئاً كبيراً، لكنه مهم وضروري للتقليل من انتشار الفيروس".

وأشار البزم إلى إدراك الجهات الحكومية جيداً صعوبة قرار حظر التجوال، وأضراره السلبية على جميع مناحي الحياة، مضيفاً "لكننا أمام خطر أكبر يتهدد حياة المواطنين".

وأكد أن الجهات الحكومية تُوازن بين الحفاظ على حياة المواطنين وتطبيق إجراءات السلامة، وبين تلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل ظروف حظر التجوال، محذراً من أن شعبنا أمام مرحلة خطرة ولا مجال فيها للاستهتار.

ولفت البزم إلى أن كل الخدمات الأساسية والضرورية متاحة للمواطنين، والجهات الحكومية تعمل على توفيرها في كافة المحافظات، ولكن وفق إجراءات الوقاية والسلامة.

وتابع : "نُسابق الليل والنهار من أجل محاصرة الفيروس وحماية مجتمعنا، ونحن أمام ظروف استثنائية لابد فيها من تحمّل الإجراءات".

جدير بالذكر أن غزة تشهد منذ مساء يوم الاثنين الماضي سريان قرار حظر التجوال في كافة محافظات القطاع، لمنع تفشي فيروس كورونا بعد اكتشاف إصابات داخل المجتمع.

واستنفرت وزارة الداخلية 19 ألف عنصر من الشرطة والأجهزة الأمنية المختلفة بشكل كامل، وتم إغلاق كافة الحدود البرية والبحرية لغزة.

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