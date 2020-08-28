معروف: كل من ينشر معلومة غير التي تصدرها الصحة سيتحمّل المسئولية القانونية

غزة- الرأي:

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، "سلامة معروف"، "كل من لا يلتزم ويخالف بنشر أي معلومات غير التي تصدرها الصحة في تقريرها اليومي سيتحمّل المسئولية القانونية والمجتمعية".

وأضاف معروف في تصريحات خاصة بالـ "الرأي"، "ضبطا لحالة نشر وتداول الإشاعات والأخبار غير الصحيحة حول أعداد المصابين وتنظيما لحالة النشر لمستجدات مواجهة الفيروس سيما عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ستقوم وزارة الصحة بإصدار التحديث الخاص بالحالة الوبائية داخل قطاع غزة عبر تقرير اجمالي س٨ مساءً يوميا".

وأمل معروف من الجميع "وسائل إعلام ونشطاء ومواطنين" التعاون وإدراك اهمية هذه الخطوة للتقليل من حالة الإثارة والفوضى التي تتسبب بها الإشاعات.