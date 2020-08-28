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تحرير 186 محضر ضبط للتجار المخالفين خلال الأيام الثلاثة الماضية

28 آب / أغسطس 2020 04:49

طواقم وزارة الاقتصاد
طواقم وزارة الاقتصاد

غزة- الرأي:

أكد مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، "عبد الفتاح أبو موسى"، أن طواقم تفتيش الوزارة حررت 186 محضر ضبط للتجار المخالفين خلال الأيام الثلاثة الماضية. 

 وذكر أبوموسى خلال حديثه عبر أثير إذاعة الرأي، أن وزارة الاقتصاد لديها خطة للتعامل مع حالات الطوارئ وهي تسير عليها، مؤكدًا أن الطواقم التفتيشية لم تغادر الميدان. 

وأوضح أنه في بعض الحالات تم توقف بعض التجار لمخالفتهم الأسعار واحتكارهم للبضائع، وسيتم ايقاع اشد العقوبة بحقهم. 

وقال أبو موسى، "هناك وفرة في جميع المواد الغذائية بمخازن التجار، وكافة المحافظات تكفي غزة لعدة أشهر قادمة، ولا داعي للهلع والتخزين".

وأكد أن الوقود متوفر ويكفي حاجة المواطنين وفي ظل منع ادخاله من الاحتلال تدخل كميات تغطي الحاجة عبر الجانب المصري، محملًا الاحتلال المسؤولية الكاملة، عن تداعيات اغلاق المعابر.

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