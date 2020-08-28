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ملادينوف: الوضع في غزة يتدهور بسرعة وأصبح لا يُطاق

28 آب / أغسطس 2020 04:57

ملادينوف
ملادينوف

غزة- الرأي:

قال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، "نيكولاي ملادينوف"، "إن الوضع في غزة وحولها يتدهور بسرعة. ان تشديد الإغلاق يجعل الحياة داخل القطاع لا تطاق، حيث انخفضت الكهرباء إلى 3 ساعات والمستشفيات بالكاد تعمل".

وتابع،"في الوقت الذي يتدهور فيه الوضع في غزة، هناك زيادة سريعة في حالات الإصابة بفيروس كورونا بين السكان، في ظل نظام صحي متهالك، وانعدام الكهرباء والبطالة المتزايدة والإغلاق، أشعر بقلق شديد من أن التصعيد وشيك".

وأكد ملادينوف أنه يجب على "إسرائيل" إعادة شحنات الوقود التابعة للأمم المتحدة من اجل الكهرباء، مشيرًا إلى أنه في ظل الظروف الحالية، لا يمكن لأي جهود وساطة ان تنجح في منع التصعيد وتحسين الوضع.

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