مركز حماية يطالب بالتحرك لتجنيب غزة كارثة انسانية محققة

وكالات-الرأي:

ذكر مركز "حماية لحقوق الإنسان" أنه يتابع المجريات المتعلقة بتسجيل إصابات كورونا المستجد خارج مناطق الحجر الصحي وسط التجمعات السكانية داخل القطاع في ظل واقع انساني غير مسبوق، حيث استمرار الحصار "الإسرائيلي" المشدد ينذر بكارثة إنسانية مؤكدة.

وأشار المركز في بيان له، إلى أنه لازالت فرص ومخاطر تفشي الفايروس داخل مدن قطاع غزة حاضرة بقوة في ظل شح إمكانيات وزارة الصحة في غزة، والعجز في المستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة الوباء.

‎وطالب مركز حماية المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال وإلزامها بتحمل مسئولياتها تجاه سكان الأراضي المحتلة،

ودعا السلطة الفلسطينية لزيادة دعمها للجهات الحكومية في قطاع غزة لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المترتبة على تفشي الوباء ولمنع حدوث كارثة إنسانية تتهدد حياة اكثر من 2 مليون مواطن.