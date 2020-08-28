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الداخلية: الرقم 109 استقبل 37 ألف اتصال خلال 72 ساعة الماضية

28 آب / أغسطس 2020 05:18

اتصالات الداخلية
اتصالات الداخلية

غزة- الرأي:

ضمن خطة الطوارئ المركزية في قطاع غزة، وفي ظل فرض حظر التجوال في جميع المحافظات، يعمل الرقم الوطني المجاني لوزارة الداخلية (109) على مدار الساعة، في خدمة المواطنين وتقديم المساعدة لهم.
ويتبع الرقم الوطني المجاني (109) لإدارة التحكم والسيطرة بالمديرية العامة للعمليات المركزية في وزارة الداخلية والأمن الوطني.

بهذا الصدد، أكد الرائد ديب أبو القمصان مدير إدارة التحكم والسيطرة بالعمليات المركزية، أن وزارة الداخلية سخّرت كافة إمكاناتها وقدراتها في سبيل خدمة المواطنين وتوفير احتياجاتهم، في مواجهة تفشي جائحة كورونا في القطاع.

وقال "أبو القمصان"، في حديث لموقع "الداخلية"، إن الرقم الوطني المجاني (109) يستقبل اتصالات المواطنين في حالات الطوارئ وعند الضرورة، ويعمل على خدمتهم على مدار الساعة.

وأضاف: "يستقبل ضباط وعناصر العمليات المركزية الإشارات الهاتفية من المواطنين، ويُمدّونهم بالمعلومات والإرشادات اللازمة للتصرّف في حال حدوث أي طارئ لديهم".

ولفت إلى أن بعض الاتصالات تتطلب إحالتها إلى جهات اختصاص حكومية أخرى، مبيّناً أن ذلك يتم على الفور عبر خطوط سريعة، في سبيل تحقيق أفضل استجابة للمواطنين.

وكشف أن أطقم "التحكم والسيطرة" استقبلت عبر الرقم الوطني نحو 37 ألف اتصال من المواطنين خلال الـ 72 ساعة الماضية.

وبيّن أن هذا الأمر يُشكل عبئاً كبيراً على الضباط والعناصر، ما استدعى مضاعفة عدد خطوط الاستقبال؛ لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الاتصالات الواردة من المواطنين.

وأهاب "أبو القمصان" بالمواطنين باقتصار الاتصال بالرقم الوطني على الأمور الطارئة والضرورية فقط، تفادياً لانشغال الخطوط، وحفاظاً على المصلحة العامة.

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