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إصابة شاب خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

28 آب / أغسطس 2020 05:22

مواجهات كفر قدوم
مواجهات كفر قدوم

الضفة المحتلة-الرأي:

أصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، التي خرجت تنديدا بجرائم الاحتلال بحق أبناء القرية وكان آخرها زرع عبوات ناسفة في أحد شوارعها.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي بأن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة بعد دقائق من انطلاقها من مسجد عمر بن الخطاب باستخدام الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، ما أدى لإصابة أحد الشبان بعيار معدني في يده، عولج ميدانيا.

وأشار إلى أن القرية شهدت مؤخرا حادثا خطيرا تمثل بقيام جنود الاحتلال بزراعة عبوات ناسفة في القرية انفجرت إحداها وأصابت شابا بجروح في يده وعينه، مؤكدا أن كل هذه الوسائل لن تثني الأهالي عن الاستمرار في مسيرتهم حتى تحقيق أهدافها.

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