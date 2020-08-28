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التنمية: سيتم تفعيل روابط تسجيل الأسر المتضررة من كورونا

28 آب / أغسطس 2020 06:35

غزة- الرأي:

أعلنت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية "عزيزة الكحلوت"، أن وزارتها ستقوم بتفعيل روابط لتسجيل الاسرة المتضررة من كورونا والعمال العاطلين عن العمل عند الانتهاء من فترة الطوارئ والعودة لعمل المؤسسات الحكومية.

وأكدت خلال حديثها لاذاعة صوت الأقصى، وجود أسر عديدة تتلقى مساعدات يومية يصعب الوصول اليها في هذه الأيام، مشيرةً إلى أنه يتم العمل حالياً على تسجيل كشوفات للوصول لنحو 15 ألف أسرة لتقديم المساعدات لهم خلال الأيام القادمة.

وأشارت الكحلوت إلى وجود خطة أعلن عنها وكيل الوزارة "غازي حمد" للوصول إلي قرابة 50 ألف أسرة فقيرة ومحتاجة في قطاع غزة، مؤكدة وجود تعاون كبير بين العدد من الجمعيات الخيرية ووزارة التنمية الإجتماعية في إغاثة المحجورين وتقديم الخدمات اللازمة لهم.

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