الإغاثة الزراعية: الحصار وانقطاع الكهرباء يُهدّدان الأمن الغذائي

غزة- الرأي:

حذرت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) من احتمالية انهيار القطاع الزراعي في قطاع غزة وتدهوره في ظل الأزمات المتلاحقة التي يتعرض لها، ما لم تتوقف جرائم الاحتلال بحق قطاع غزة وعلى رأسها الحصار ووقف إدخال الوقود لمحطة توليد الكهرباء.

وقالت الإغاثة الزراعية في تقرير صحفي حصلت "الرأي" على نسخة منه: إنها وفي إطار متابعتها اليومية وعملها في أوساط المزارعين، فقد أدى انتشار فايروس كورونا المستجد الى زيادة معاناة المزارعين في قطاع غزة، حيث أصبحوا بحاجة أكبر لتوفر التيار الكهربائي وما يترتب عليه من عمليات لتشغيل الآبار وضخ المياه لمزروعاتهم وتعقيم مزارعهم ومنتجاتهم.

وعبرت الإغاثة الزراعية عن قلقها الشديد لما يتعرض له القطاع الزراعي من مخاطر حقيقية تنذر بحدوث كوارث اذا تفاقمت واستمرت على هذا الحال، فانقطاع التيار الكهربائي عن قطاع غزة يصل لمدة 16 ساعة، ووصل الكهرباء 4 ساعات خلال اليوم، وفي غالب الأوقات يتم وصلها في ساعات الليل ما يصعب الاستفادة منها خاصة لدى المزارعين الذين يعتمدون على الكهرباء بشكل رئيسي في تشغيل ابار المياه وري المزروعات، الى جانب مربي الدواجن وأصحاب الفقاسات، والثلاجات الحافظة للمنتجات الزراعية، وصيد الأسماك وحفظها في الثلاجات.

وقالت "الإغاثة": "وما يثير قلق الإغاثة الزراعية والعاملين في القطاع الزراعي تعرض مزارعي غزة الى أزمات متلاحقة، فأسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية متدنية جداً منذ أشهر ولا تغطي تكاليف إنتاجها، والمزارعون محبطون نتيجة تعرضهم الى الخسائر اليومية، الى جانب تحمل البعض منهم للديون، عدا عن شقائهم وتعبهم في العمل الزراعي الذي غالباً ما لا يقومون بحسبانه".

وأكدا أن استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي واغلاق المعبر سيترتب عليه نقص في كميات الوقود وارتفاع أسعارها، كما سيكون لهذه الازمة تداعياتها على القطاعات الزراعية المختلفة النباتية، الحيوانية، وقطاع الصيد.

وطبقا للمعلومات التي جمعتها الإغاثة الزراعية، فان انقطاع التيار الكهربائي علي مستوى قطاع الإنتاج النباتي سيؤدي إلي توقف ما يقارب 3000 بئر مياه، مما يزيد التكاليف التشغيلية.

وأشارت إلى أن القطاع الحيواني يتأثر من انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، "حيث يعاني مربو الدجاج اللاحم من توفر الانارة والتدفئة، كما ان انقطاع الكهرباء 16 ساعة يقلل من تناول الدجاج للأعلاف ما يؤثر على نموها ويضطر المزارع لزيادة مدة التسمين مما يضاعف التكلفة والتعرض للخسارة. كما يؤثر انقطاع الكهرباء لساعات طويلة على مربي الدجاج البياض حيث قلة الانارة تؤثر على انتاج البيض". بحسب الجمعية.

اما الصيادون فيواجهون مشكلة الاحتفاظ بالأسماك مبردة في الثلاجات، ومع الموزعين والمحلات التجارية، كما أن انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة يؤثر على الاستزراع السمكي ونفوق الأسماك نتيجة توقف أجهزة الاوكسجين.

ولتدارك هذه الازمات والمشاكل قبل تفاقمها والناتجة عن انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، ترى الإغاثة ضرورة تكاتف كافة الجهود للعاملين في القطاع الزراعي للعمل على حل هذه المشكلة، لما لها من تداعيات تهدد الأمن الغذائي في قطاع غزة في ظل احتمالية انتشار وباء كورونا على نطاق واسع من قطاع غزة، وما سيلحق القطاع بكوارث بيئية واجتماعية وصحية.

وتناشد الإغاثة الزراعية المجتمع الدولي بضرورة القيام بواجباته القانونية والأخلاقية عبر الضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" لرفع الحصار عن قطاع غزة والسماح بحرية الحركة للبضائع ودخول مستلزمات الإنتاج ومقوماته بما في ذلك الوقود، ووضع حلول استراتيجية لأزمة المياه ونقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي.