الزراعة لـ"الرأي": نجحنا في تأمين مراكز بيع المنتجات الزراعية بكل المحافظات

غزة – خاص الرأي:

دعت وزارة الزراعة، المزارعين والتجار إلى مواكبة تحديثات مراكز توزيع المنتجات الزراعية بالجملة، وكذلك المواطنين لمتابعة نقاط البيع بالتجزئة في كافة محافظات قطاع غزة، وذلك عبر منصاتها المختلفة وعبر موقعها الالكتروني الرسمي.

وأوضح فايز الشيخ مدير العلاقات العامة والاعلام في حديث لوكالة "الرأي" أن وزارته خصصت منذ اليوم الأول لجائحة كورونا مراكز تجميع وتوزيع بالجملة لمزارعين وتجار الخضروات والفواكه والدواجن والبيض، ليتسنى لهم تزويد نقاط البيع بالتجزئة بكل ما يحتاجه المواطنين من المنتجات الزراعية، لافتا إلى أنه لا تخلو أي منطقة في محافظات القطاع من نقاط البيع، للتسهيل على المواطنين التزود باحتياجاتهم الضرورية من الخضروات وغيرها من المنتجات الزراعية.

وأكد الشيخ، أن الزراعة تقوم بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لتسهيل عملية تسويق المنتجات الزراعية بين المحافظات وداخلها، والسماح للمزارعين بالوصول لمزارعهم وللتجار للقيام بالنقل والتسويق، وفق ضوابط محددة تتعلق بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجهات الحكومية من أجل سلامة المواطنين.

وأشار الشيخ في الإطار، إلى ان كافة التقارير الميدانية للطواقم الفنية والإدارية العاملة في الميدان، تفيد بأن كافة مناطق القطاع تصلها المنتجات الزراعية بسلاسة، داعيا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي عثرات وشكاوي، أو حتى عمليات احتكار أو استغلال، حيث نقوم بدورنا بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة لتجاوزها وحلها بأسرع وقت.

وجدد الشيخ، دعوته للمواطنين إلى عدم الهلع في الشراء والتخزين، مطمئنا بأن كافة المنتجات الزراعية متوفرة، وأن القطاع الزراعي يعمل بكامل طاقته بفضل الله ثم بإصرار المزارع الفلسطيني على العطاء وخدمه شعبه.