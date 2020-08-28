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الأوقاف: استئناف حلقات تحفيظ القرآن إلكترونيًا

28 آب / أغسطس 2020 07:59

شعار وزارة الاوقاف
شعار وزارة الاوقاف

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة "الأوقاف والشؤون الدينية" عن استئناف عمل حلقات تحفيظ القرآن الكريم عن بُعد وفق النظام الالكتروني عبر وسائل التواصل الالكترونية المتاحة اعتبارًا من صباح يوم غدٍ السبت الموافق 29 / 8 / 2020م.

ودعت الأوقاف جميع المحفظين والمحفظات إلى القيام بواجبهم بمتابعة أعمالهم من خلال البدء بتحفيظ الطلبة المنتسبين لحلقاتهم عن بُعد، بوسائل التواصل الالكترونية المتاحة لديهم.

ووجهت الوزارة دعوة إلى كافة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال تحفيظ القرآن الكريم إلى الشروع باستئناف عمل حلقات التحفيظ عن بُعد، وذلك بهدف استثمار أوقات الفراغ لدى الطلبة بما ينفعهم في الدنيا والآخرة.

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