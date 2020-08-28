الصحة: تسجيل 31 إصابة جديدة بالكورونا في غزة

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، عن تسجيلها 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة.

وأكدت الصحة في تقريرها اليومي والذي وصل "وكالة الرأي" نسخة عنه، أن عدد المتواجدين في مراكز الحجر والعزل بلغ 2334 مستضافًا، وعدد المواطنين الذين يخضعون للحجر المنزلي "مخالطين" بلغ 520 مخالطًا.

وأشارت في تقريرها إلى أن العدد الاجمالي التراكمي للمصابين 221 منذ مارس الماضي منها، وبلغ عدد المتعافين 72 متعافي، وبلغ عدد الحالات النشطة 146 منها ( 31 ) حالة جديدة خلال اليوم (المجتمع 109 وعائدين 37 )، بينما بلغ عدد الوفيات 3 ( 2 من المجمتع و 1 من العائدين ).