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ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

نستطيع استقبال 600 حالة

تحويل 70 حالة كورونا للمستشفى الأوروبي جنوب القطاع

28 آب / أغسطس 2020 09:53

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الرأي - أحمد حمد:

قال مدير مستشفى غزة الأوروبي يوسف العقاد إن المستشفى استقبل 70 حالة مصابة بفيروس كورونا، جرى تحويلها من محافظات غزة والشمال والوسطى.  

وأكد العقاد في تصريح لـ"الرأي" مساء الجمعة، خلو المستشفى من أي إصابات أو عدوى بالفيروس.

وبيّن العقاد أن العمل جارِ لزيادة القدرة الاستيعابية للمستشفى لتصل إلى 600 حالة ما بين مصابين بالفيروس أو حاملين للأعراض بدون أعراض.

وأضاف:" لدينا إمكانية لاستضافة 100مريض عناية مركزة و300 مريض مبيت، لافتا إلى تجهيز مدرسة مجاورة للمستشفى خلال الأيام القادمة لتستوعب 200 مريض.  

وأكد جهوزية المختبرات للعمل في الفترة الحالية، محذرا في الوقت ذاته من استمرار الحصار الخانق ومنع إدخال المعدات الطبية، ما يؤثر سلبا على تقديم الخدمة الصحية على أفضل وجه.      

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