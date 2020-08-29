فيتامين سى مفتاح لتعزيز قوة وكثافة العضلات مع كبر السن

كشف بحث جديد أجراه علماء بجامعة إيست أنجليا في بريطانيا أن فيتامين سي يمكن أن يساعد الأشخاص فوق سن الـ 50 في الاحتفاظ بكتلة العضلات في وقت لاحق من الحياة، وقال الباحثون إن كبار السن الذين يتناولون الكثير من فيتامين سي - الموجود عادة في الحمضيات والتوت والخضراوات - يتمتعون بأفضل كتلة عضلية هيكلية.

وهذه الدراسة هامة لأن الناس يميلون إلى فقدان كتلة العضلات الهيكلية مع تقدمهم في السن- مما يؤدي إلى ساركوبينيا (حالة تتميز بفقدان كتلة العضلات الهيكلية ووظائفها) والضعف وانخفاض نوعية الحياة.

وبحسب موقع "ميديكال" مع تقدم الناس في السن، يفقدون كتلة العضلات الهيكلية وقوتها يفقد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا ما يصل إلى 1% من كتلة عضلاتهم الهيكلية كل عام، ويُعتقد أن هذه الخسارة تؤثر على أكثر من 50 مليون شخص حول العالم إنها مشكلة كبيرة ، لأنها يمكن أن تؤدي إلى الضعف ونتائج سيئة أخرى مثل ساركوبينيا، والإعاقة الجسدية، ومرض السكري من النوع الثاني ، وانخفاض نوعية الحياة والموت.

واستهلاك فيتامين سي مرتبط بكتلة العضلات والهيكل العظمي ويساعد في الدفاع عن الخلايا والأنسجة التي يتكون منها الجسم من المواد الضارة يمكن أن تساهم هذه الجذور الحرة دون مقاومة في تدمير العضلات، وبالتالي تسريع التدهور المرتبط بالعمر ولكن حتى الآن ، بحثت دراسات قليلة في أهمية تناول فيتامين سي لكبار السن.

درس فريق البحث بيانات من أكثر من 13000 شخص تتراوح أعمارهم بين 42-82 عامًا ، والذين يشاركون في دراسة نورفولك EPIC (التحقيق الأوروبي المحتمل في السرطان والتغذية).

قاد البحث جامعة إيست أنجليا ، بالتعاون مع جامعة كامبريدج ومختبر أبحاث Strangeways في كامبريدج ، وتم تطويره من خلال مشروع طلاب الطب بجامعة إيست أنجليا بتمويل من منحة من مجلس البحوث الطبية وأبحاث السرطان في المملكة المتحدة.