اعراض نزلة البرد عديدة منها

أعراض نزلة البرد تتشابه مع الأنفلونزا والحساسية فهناك أوجه تشابه مع الثلاثة، لكن بعض العلامات المنبهة يمكن أن تساعدك على التمييز بينهم، في هذا التقرير نركز على اعراض نزلة البرد بشكل أساسي، ونزلات البرد ليست خطيرة وعادة تزول الأعراض دون أي علاج، في السطور التالية نتعرف على اعراض نزلة البرد، وفقاً لموقع "webmd".

[اعراض نزلة البرد] نزلة البرد

اعراض نزلة البرد



اعراض نزلة البرد تبدأ عادةً بالتهاب الحلق، وقبل أن تعرفه ، تظهر عليك أيضًا الأعراض التالية:

-سيلان الأنف

-العطس

-إعياء وتعب

- السعال

-عادة لا تصاب بالحمى مع الزكام إذا قمت بذلك، فقد تكون علامة على إصابتك بالأنفلونزا أو عدوى بكتيرية.

في الأيام القليلة الأولى التي تمرض فيها، سيكون سيلان أنفك مائيًا، لكنه يصبح أكثر سمكًا وداكناً بعد ذلك.

قد تصاب أيضًا بسعال خفيف يمكن أن يستمر حتى الأسبوع الثاني من نزلة البرد.

نظرًا لأن البرد يمكن أن يؤدي إلى نوبة ربو، يجب على الأشخاص المصابين بالربو مراجعة الطبيب لمعرفة ما إذا كنت بحاجة إلى تغيير خطة العلاج المعتادة.

إذا كنت تسعل مخاطًا سميكًا أو داكنًا أو أصبت بالحمى، فقد تكون مصابًا بعدوى بكتيرية راجع طبيبك لمعرفة كيفية علاجه وكذلك إذا لم يتحسن سعالك بعد بضعة أسابيع.

تبدأ الأعراض عادة بين يوم و 3 أيام بعد إصابتك بفيروس البرد وتستمر الأعراض عادة لمدة 3 إلى 7 أيام بحلول ذلك الوقت، يكون الأسوأ قد انتهى لكنك قد تشعر بالامتلاء لمدة أسبوع أو أكثر.

تكون أكثر عرضة للإصابة بالمرض خلال الأيام الثلاثة الأولى، ولكن لا يزال من الممكن انتشاره خلال الأسبوع الأول.

اعراض نزلة البرد والفرق بينها وبين الحساسية



في بعض الأحيان قد تخلط بين أعراض البرد واعراض حمى القش أو حساسية الربيع إذا بدأت بسرعة وتنتهي في غضون أسبوع إلى أسبوعين، فمن المحتمل أنها ليست حساسية.

تحدث الحساسية بسبب فرط نشاط الجهاز المناعي، وهو دفاعك ضد البكتيريا ويبالغ جسمك في رد فعله تجاه أشياء مثل الغبار أو حبوب اللقاح. ثم يطلق مواد كيميائية مثل الهيستامين ويؤدي هذا إلى تضخم ممرات الأنف ، مما يؤدي إلى سيلان الأنف والسعال والعطس.

حمى القش ليست معدية لكن بعض الناس قد تكون وراثية لديهم.

اعراض نزلة البرد والفرق بينها وبين الأنفلونزا



قس درجة حرارتك غالبًا ما يكون للحالة الخفيفة من الأنفلونزا أعراض مثل الزكام ، لكن البرد نادرًا ما يرفع درجة حرارتك فوق 38.3.

بالإضافة إلى الحمى ، غالبًا ما تسبب الإنفلونزا آلامًا في العضلات وصداعًا.

أعراض نزلة البرد ومتى تتصل بالطبيب



اعراض نزلة البرد ليست خطيرة وتزول الأعراض عادة دون أي علاج ولكن عندما تكون مريضًا، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إضعاف مقاومة جسمك ، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالبكتيريا.

راجع طبيبك إذا كانت أعراض البرد لديك شديدة ولم تتحسن حالتك من المحتمل أن يفحص حلقك وأذنيك ويستمع إلى رئتيك قد يأخذ مزرعة بكتيريا للحنجرة عن طريق تنظيف حلقك بقطعة قطن طويلة سيوضح هذا ما إذا كنت مصابًا بعدوى تحتاج إلى علاج بالمضادات الحيوية.

اتصل بطبيبك إذا كان لديك:

-ألم الأذن

-ألم حول الأنف والعينين (الجيوب الأنفية) لأكثر من أسبوع

-الحمى

-حمى تستمر لأكثر من يوم لطفل أقل من عامين، أو أكثر من 3 أيام لطفل يبلغ من العمر عامين أو أكثر

-سعال البلغم لأكثر من أسبوع

-ضيق في التنفس

-تفاقم الأعراض

-استمرار الأعراض لأكثر من أسبوعين

- صعوبة في البلع.

-التهاب الحلق الحاد المصحوب بالحمى (قد يشير إلى عدوى بكتيرية)

-ألم أو ضغط في الصدر أو البطن

-تصلب الرقبة أو الحساسية للأضواء الساطعة