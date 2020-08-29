غزة-الرأي

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2599) السبت 29/8/2020

أخبار فلسطينية﻿

عباس يشيد بمبادرة الإبراهيمي ضد خطة الضم الإسرائيلية

فلسطين تطالب الأمم المتحدة حث إسرائيل على الامتناع عن سياسة حجز جثامين الشهداء

غزة الداخلية ب : نعمل على محاصرة الوباء للحد من انتشاره

القوى بغزة تدعو المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لرفع الحصار

"الخارجية": 236 وفاة و5702 إصابة و1910 حالة تعافي في صفوف جالياتنا

أخبار إسرائيلية

المحكمة الإسرائيلية العليا تصدر حكماً يُجيز بعض الاستيطان ويحظر بعضه

الصحة الإسرائيلية: 11 حالة وفاة و1814 إصابة بالكورونا خلال 24 ساعة

العليا الاسرائيلية" تقرر اخلاء وهدم مستوطنة "متسبيه كرميم "المقامة على أراضي دير جرير

قناة عبرية: إسرائيل عرضت على حماس تقديم المساعدة لمكافحة الكورونا مقابل وقف البالونات والصواريخ

هآرتس: اقتراح أوروبي لتجديد انعقاد مجلس الشراكة مع إسرائيل بعد تعليق خطة الضم

اخبار دولية

أخبار عربية

الجمعيات السياسية البحرينية تثمن موقف الملك تجاه القضية الفلسطينية

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

بعد دفاعها عن الإمارات… أرملة ياسر عرفات تهدد بفتح “أبواب الجحيم” على مسؤولين فلسطينيين

في حديث للقناة الإسرائيلية الرسمية: سهى عرفات تتوعد بفتح «أبواب جهنم» على السلطة…

هيئة عالمية تدعو المجتمع الدولي لإنقاذ غزة

تقرير فلسطيني: إسرائيل لم تتراجع عن “مخطط الضم” رغم الاتفاق التطبيعي مع الإمارات

الأوضاع على جبهة غزة تزداد سخونة.. الاحتلال يقصف جوا والمقاومة تقرر تصعيد “الوسائل…

فلسطين: تسجيل 724 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا وتمديد حظر التجول في…

الشرق الأوسط

التوتر يتصاعد بين إسرائيل وغزة... وعودة الحصار

الخليج الإماراتية

قصف جوي ومدفعي إسرائيلي على مواقع لـ «حماس» في غزة

الأهرام المصرية

الشروق المصرية

فلسطين تطالب الأمم المتحدة حث إسرائيل على الامتناع عن سياسة حجز جثامين الشهداء

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

نصائح من الدفاع المدني لتجنّب آثار موجة الحر

مقتل شاب باطلاق نار في كفر قاسم

شقيقان من بيتونيا لقيا مصرعهما غرقًا في يافا

غزة: تفعيل خدمة استشارات طبية عبر الهاتف

القبض على أحد تجار الاسلحة الخطرين في نابلس

داخلية غزة: نجري عمليات تقسيم لكافة المحافظات من الداخل

تدهور الحالة الصحية للاسير نضال ابو عاهور بعد الافراج عنه

ضبط 93 شتلة "ماريجوانا" في الخليل

اعتقال شاب عن حاجز برطعة

د.شادي اللحام: الحالة الوبائية لمحافظة بيت لحم خطيرة

الحياة الجديدة

56 ضحية منذ مطلع العام: مقتل شاب في كفر قاسم بأراضي الـ48

مصرع شقيقين من بيتونيا غرقًا في بحر يافا

10 آلاف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعه في رحاب المسجد الأقصى المبارك

مقدسيون يؤدون "الجمعة" في خيمة الاعتصام بسلوان تنديدا بسياسة هدم المنازل

الأيام

»إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرات الجمعة واعتداءات للمتسوطنين قرب نابلس

»"أوتشا": إسرائيل هدمت 118 مبنى في القدس الشرقية منذ بداية العام

»"إغلاق مزدوج".. وباء كورونا يزيد معاناة قطاع غزة

وكالة صفا

غزة محدث داخلية : من المبكر الحديث عن التعايش مع الجائحة ونعمل لمحاصرتها

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

غزة التنمية في تعلن تفعيل رابط تسجيل الأسر المتعففة والمحتاجة

سما نيوز

غزة الطب الوقائي ب : نريد السيطرة على الوباء والوصول لمرحلة التعايش مع الفيروس

عرب 48

إقامة بؤرة استيطانية وسط الضفة بحماية جيش الاحتلال

إصابة بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

مستوطنون يضرمون النار بمركبة فلسطينية في الضفة المحتلة

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

29 آب (أغسطس)

1987م اغتيال ناجي العلي في لندن (1937-1987) الرجل الذي عرف موقعه الحقيقي فكانت فلسطين عالمه الحقيقي فقال عن نفسه :" أنا شخصيا منحاز لطبقتي.. منحاز للفقراء.. وأنا لا أخالف روحي ولا أتملق احد.. والقضية واحدة ولا تتحمل الاجتهاد.