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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2599) السبت 29/8/2020
أخبار فلسطينية
عباس يشيد بمبادرة الإبراهيمي ضد خطة الضم الإسرائيلية
فلسطين تطالب الأمم المتحدة حث إسرائيل على الامتناع عن سياسة حجز جثامين الشهداء
دعوة للسلطة لرفع عقوباتها عن غزة فوراً وتقديم برامج إنعاشية
الداخلية بغزة: نعمل على محاصرة الوباء للحد من انتشاره
31 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة.. كم العدد الكلي؟!
القوى بغزة تدعو المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لرفع الحصار
"الخارجية": 236 وفاة و5702 إصابة و1910 حالة تعافي في صفوف جالياتنا
د.كيلة تحدد موعد وصول اللجنة الوزارية لغزة وسيناريو بداية المدارس بالضفة
معركة "عض الأصابع" تشتد بين المقاومة والاحتلال.. ما هي سيناريوهات الساعات المقبلة؟!
بالصور 37 ألف اتصال على طوارئ الداخلية بغزة خلال 72 ساعة
أخبار إسرائيلية
المحكمة الإسرائيلية العليا تصدر حكماً يُجيز بعض الاستيطان ويحظر بعضه
الصحة الإسرائيلية: 11 حالة وفاة و1814 إصابة بالكورونا خلال 24 ساعة
العليا الاسرائيلية" تقرر اخلاء وهدم مستوطنة "متسبيه كرميم "المقامة على أراضي دير جرير
قناة عبرية: إسرائيل عرضت على حماس تقديم المساعدة لمكافحة الكورونا مقابل وقف البالونات والصواريخ
هآرتس: اقتراح أوروبي لتجديد انعقاد مجلس الشراكة مع إسرائيل بعد تعليق خطة الضم
اخبار دولية
منسق الأمم المتحدة للسلام: قلق جدا من تصعيد وشيك في غزة
كاتب بريطاني يفضح الإمارات: اتفاق التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي خيانة للفلسطينيين
أخبار عربية
اعتقال محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان بمصرتعز تندد بالتقارب الإماراتي الإسرائيلي
الجمعيات السياسية البحرينية تثمن موقف الملك تجاه القضية الفلسطينية
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
بعد دفاعها عن الإمارات… أرملة ياسر عرفات تهدد بفتح “أبواب الجحيم” على مسؤولين فلسطينيين
في حديث للقناة الإسرائيلية الرسمية: سهى عرفات تتوعد بفتح «أبواب جهنم» على السلطة…
هيئة عالمية تدعو المجتمع الدولي لإنقاذ غزة
تقرير فلسطيني: إسرائيل لم تتراجع عن “مخطط الضم” رغم الاتفاق التطبيعي مع الإمارات
4 أسرى يواصلون معركة “الأمعاء الخاوية” لنيل الحرية والاحتلال ينقل أحدهم للمستشفى
الأوضاع على جبهة غزة تزداد سخونة.. الاحتلال يقصف جوا والمقاومة تقرر تصعيد “الوسائل…
فلسطين: تسجيل 724 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا وتمديد حظر التجول في…
الشرق الأوسط
سهى عرفات تهدد بنشر فضائح رداً على حملة انتقادات ضدها
التوتر يتصاعد بين إسرائيل وغزة... وعودة الحصار
الخليج الإماراتية
قصف جوي ومدفعي إسرائيلي على مواقع لـ «حماس» في غزة
الأهرام المصرية
إسرائيل تشن غارات على قطاع غزة وفصائل فلسطينية تطلق 6 قذائف
الشروق المصرية
فلسطين تطالب الأمم المتحدة حث إسرائيل على الامتناع عن سياسة حجز جثامين الشهداء
الغد الأردنية
مستوطنون يبنون مستوطنة على أراض فلسطينية
31 إصابة جديدة بكورونا في غزة
الشرق القطرية
مسيرة كفر قدوم تندد باتفاق الإمارات وإسرائيل
فلسطين تطالب الأمم المتحدة بحث الكيان الإسرائيلي على إعادة جثامين الشهداء
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
في الخليل..مواطنون يعتصمون ليلاً لماذا؟
كورونا يصيب 12 لاعباً من فريق عربي ولاعب فلسطيني
"حماية" يطالب بالتحرك لتجنيب غزة كارثة انسانية محققة
فروانة: الاحتلال ينتقم من الفلسطينيين بعد موتهم.. كيف؟
أربعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام
إصابة جندي إسرائيلي خلال مواجهات شرق القدس المحتلة
مواطنون يرابطون على جبل عيبال لحمايته من الاستيطان
القدس المحلية
نصائح من الدفاع المدني لتجنّب آثار موجة الحر
مقتل شاب باطلاق نار في كفر قاسم
شقيقان من بيتونيا لقيا مصرعهما غرقًا في يافا
غزة: تفعيل خدمة استشارات طبية عبر الهاتف
القبض على أحد تجار الاسلحة الخطرين في نابلس
داخلية غزة: نجري عمليات تقسيم لكافة المحافظات من الداخل
تدهور الحالة الصحية للاسير نضال ابو عاهور بعد الافراج عنه
ضبط 93 شتلة "ماريجوانا" في الخليل
د.شادي اللحام: الحالة الوبائية لمحافظة بيت لحم خطيرة
الحياة الجديدة
56 ضحية منذ مطلع العام: مقتل شاب في كفر قاسم بأراضي الـ48
مصرع شقيقين من بيتونيا غرقًا في بحر يافا
10 آلاف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعه في رحاب المسجد الأقصى المبارك
مقدسيون يؤدون "الجمعة" في خيمة الاعتصام بسلوان تنديدا بسياسة هدم المنازل
الأيام
»إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرات الجمعة واعتداءات للمتسوطنين قرب نابلس
»"أوتشا": إسرائيل هدمت 118 مبنى في القدس الشرقية منذ بداية العام
»"إغلاق مزدوج".. وباء كورونا يزيد معاناة قطاع غزة
وكالة صفا
كتائب أبو علي مصطفى تحذر الاحتلال من استغلال جائحة "كورونا"
محدث داخلية غزة: من المبكر الحديث عن التعايش مع الجائحة ونعمل لمحاصرتها
إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات بالخليل
الاحتلال يعتقل شاباً بجنين
24 حريقًا بمستوطنات غلاف قطاع غزة بفعل البالونات الحارقة
إصابة جندي بحجر في وجهه بالخليل
الاحتلال يعثر على آلاف الطلقات النارية شمال الضفة
ملادينوف: قلق جدًا من تصعيد وشيك في غزة
خضر عدنان يدعو لتحرير جثامين الشهداء
عصام يوسف يدعو المجتمع الدولي لإنقاذ غزة
وكالة الرأي الفلسطينية
"الرأي" تُحاور أحد مصابي #كورونا المحجورين في مستشفيات العزل
تحويل 70 حالة كورونا للمستشفى الأوروبي جنوب القطاع
الأوقاف: استئناف حلقات تحفيظ القرآن إلكترونيًا
الزراعة لـ"الرأي": نجحنا في تأمين مراكز بيع المنتجات الزراعية بكل المحافظات
تقرير الإغاثة الزراعية: الحصار وانقطاع الكهرباء يُهدّدان الأمن الغذائي
"الرأي" تُحاور أحد مصابي #كورونا المحجورين في مستشفيات العزل
لجنة الطوارئ :تقسيم محافظة خان يونس 29 موقعًا لتسهيل توصيل الخدمات
فلسطين اليوم
رابطة أصحاب المولدات الكهربائية تعلن عن أمر مهم بشأن سعر الكيلو وات
التنمية في غزة تعلن تفعيل رابط تسجيل الأسر المتعففة والمحتاجة
إصابة شاب برصاص الاحتلال وسط مدينة الخليل
بالأسماء: "فلسطين اليوم" تكشف موعد وصول الوفد الحكومي إلى غزة
الداخلية: نتجهز لمرحلة طويلة من إجراءات مواجهة كورونا ومن المبكر التعايش مع الفيروس
وفاة مواطنتين في محافظة الخليل وأريحا متأثرتين بإصابتهما بفيروس كورونا
الزراعة: المنتجات الزراعية متوفرة وتصل للمواطنين عبر نقاط التوزيع بسلاسة
سما نيوز
وزير بريطاني يكشف أنه خريج من جامعة فلسطينية (شاهد)
شرطة رام الله توقف مدراء فنادق وتلغي حفلات الاعراس
الطب الوقائي بغزة: نريد السيطرة على الوباء والوصول لمرحلة التعايش مع الفيروس
إصابة شاب برصاص الاحتلال وسط مدينة الخليل
عرب 48
إقامة بؤرة استيطانية وسط الضفة بحماية جيش الاحتلال
إصابة بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية
مستوطنون يضرمون النار بمركبة فلسطينية في الضفة المحتلة
وكالة وفا
33 عاما على غياب ناجي العلي.. ريشة فلسطين الم ...
56 ضحية منذ مطلع العام: مقتل شاب في كفر قاسم ...
المواطنون يواصلون اعتصامهم الليلي ببلدة دورا ...
رئيس سلطة الأراضي يدعو المواطنين للتأكد من ال ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 29 آب (أغسطس)
1987م اغتيال ناجي العلي في لندن (1937-1987) الرجل الذي عرف موقعه الحقيقي فكانت فلسطين عالمه الحقيقي فقال عن نفسه :" أنا شخصيا منحاز لطبقتي.. منحاز للفقراء.. وأنا لا أخالف روحي ولا أتملق احد.. والقضية واحدة ولا تتحمل الاجتهاد.
- 1987 م اغتيال رسام الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي (1937 - 1987) في لندن.
- 1982م هجوم على المعبد اليهودي في فيينا يسفر عن مصرع شخصين. يُعتقد بوقوف حركة "فتح/ المجلس الثوري" برئاسة صبري البنا "أبو نضال (1937 - 2002) وراءه.
- 1967م مؤتمر القمة العربي الرابع في الخرطوم (مؤتمر اللاءات الثلاث) والذي عقد في الفترة من (29/8-1/9/1967) اثر هزيمة الجيوش العربية في حرب حزيران وسيطرة إسرائيل على مزيد من الأراضي العربية تساوي أربعة إضعاف ما احتلته عام 1948، وهي أراضي القدس والضفة وغزة، وبذلك تكون قد استكملت احتلالها لفلسطين كلها وأراضي الجولان السورية وسيناء المصرية.
- 1967 م انعقاد مؤتمر القمة العربي في الخرطوم المعروف باسم "مؤتمر اللاءات الثلاث" (لا صلح، لا اعتراف، لا تفاوض)، وقد جاء رداً على الهزيمة في حرب حزيران واحتلال الدولة العبرية لأراضي سيناء والجولان والضفة الغربية وقطاع غزة.
- 1939 م القيادي الصهيوني حاييم وايزمان (1874 - 1952)، الذي أصبح أول رئيس للدولة العبرية بعد إعلانها عام 1948؛ يبلغ إنكلترا أن المستوطنين اليهود في فلسطين يودون المشاركة في القتال في صفوف قواتها ضد النازيين الألمان في الحرب العالمية الثانية. أصبحت الكتيبة اليهودية التي شكلوها في إطار الجيش البريطاني خلال الحرب نواة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لاحقاً.
- 1897 م افتتاح المؤتمر الصهيوني الأول في مدينة بازل (بال) السويسرية، برئاسة ثيودور هرتزل (1860 - 1904). استمرت أعماله حتى 31مآب (أغسطس) 1897، وحضرته وفود من أوروبا وأمريكا الشمالية وشمال أفريقيا، ووفد عن المستوطنين اليهود في فلسطين.
- 1897م "المؤتمر الصهيوني" يعتبر المؤسسة العليا في المنظمة الصهيونية العالمية، والتي تتلقى التقارير وتناقش المقترحات وتصدر القرارات وتضع السياسة المالية وتنتخب رئيس وأعضاء ومراقب الوكالة اليهودية.