الزراعة تنظم جولات علي نقاط تعبئة الخضار

غزة-الرأي

نفذت مديرية زراعة خانيونس بالتعاون مع الرقابة الزراعية جولات ميدانية مكثفة علي محطات التعبئة، ونقاط البيع الفرعية في مناطق مختلفة من داخل محافظة خانيونس، ويأتي ذلك لمتابعة سير العمل ومدي الالتزام بتنفيذ الخطة المتفق عليها في ظل استمرار تفشي جائحة "كورونا"

هذا وطمأنت وزارة الزراعة الفلسطينية، المواطنين في قطاع غزة، بتوفر المنتجات الزراعية في مراكز تجميع الخضروات والفواكه ومحلات الدواجن الرئيسية في المحافظات كافة، واستقرار أسعارها.

كماطالبت الوزارة المواطنين بعدم الهلع في الشراء والتخزين لأن الكميات متوفرة وفائضة ولا خوف من نقصانها.