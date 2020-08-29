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العثور على فصيلة جديدة من السلاحف العملاقة

29 آب / أغسطس 2020 09:52

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عثر نشطاء في مجال الحفاظ على الحياة البرية في مقاطعة فلوريدا الأمريكية على سلحفاة هائلة الحجم تبدو كأنها تعود لعصور ما قبل التاريخ بسبب شكلها الغريب وتراكم الطحالب على جسمها.

واستطاع علماء أحياء يعملون في لجنة فلوريدا للأسماك والحياة البرية التقاط ثلاثة سلاحف من فصيلة التمساح “Suwannee” الأسبوع الماضي، تزن إحداها أكثر من 100 رطل (نحو 45 كغ).

وبحسب منشور اللجنة على “فيسبوك”، تعتبر هذه الزواحف الضخمة المعروفة باسم “Macrochelys suwanniensis”، نوعا جديدا من السلاحف.

وعثر العلماء على ذكر يبلغ وزنه 100 رطل (45 كغ) وأنثى تزن 46 رطلاً (20 كغ) في مصيدة دائرية في نهر “نيو” شمال غينزفيل بمقاطعة فلوريدا، إلى جانب ذكر آخر يبلغ وزنه 64 رطلاً (29 كغ) تم العثور عليه في فخ مجاور.

واعتقدوا في السابق بأن هناك نوعًا واحدًا من السلاحف الحية من فصيلة “التمساح”، لكنهم عثروا على نوع ثالث، وهو سلحفاة “Apalachicola”، التي شكلت مفاجأة لهم، بحسب “ديلي ميل”.

وتعتبر فصيلة سلاحف “التمساح”، هذه من أكبر سلاحف المياه العذبة في أمريكا الشمالية على الإطلاق.

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