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بيع الخروف الأعلى سعرا في العالم

29 آب / أغسطس 2020 09:53

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تم بيع خروف في اسكتلندا من نوع “تيكسل” يبلغ من العمر 6 أشهر مقابل سعر يعد الأعلى في العالم.

والخروف الذي يحمل اسم “دابل دياموند” (الجوهرة المزدوجة) بيع بمبلغ 489 ألف دولار، ليتفوق سعره على ثمن سيارة “فيراري” أو ساعة “رولكس” أو سعر منزل لأسرة كاملة، بحسب صحيفة “نيوروك بوست” الأمريكية.

وتمت تربية الكبش الصغير داخل مزرعة صوف في شيشاير بالمملكة المتحدة على يد المربي تشارلي بودن وعائلته، ومع ذلك، فإن سلالة “تيكسل” موطنها الجزيرة الهولندية التي تحمل الاسم نفسه، وهي منطقة معروفة بإنتاج لحم الضأن الخالي من الدهون، وكذلك الصوف فائق النعومة لغزل الجوارب.

وقال جون ييتس، الرئيس التنفيذي لجمعية “تيكسل شيب” عن عرض البيع المذهل: “سيبدو هذا بالنسبة لكثير من الناس وكأنه ثمن باهظ للخروف”.

وأوضح ييتس أن سلالة “تيكسل” هي “قمة صناعة تربية الأغنام” في المملكة المتحدة، موضحا أنها تشكّل حوالي 30% من جميع الحملان المولودة في الدولة المنتجة للصوف كل عام.

وحطم سعر الخروف “دابل دياموند” الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله في نفس المزاد في لاناركشاير باسكتلندا في عام 2009، عندما تم بيع الخروف المسمى “Garngour Craftsman” مقابل 293 ألف دولار أمريكي.

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