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الاقتصاد تستقبل 1648 بلاغ من المواطنين منذ فرض التجوال

29 آب / أغسطس 2020 10:17

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غزة-الرأي

أكدت وزارة الاقتصاد الوطني انها استقبلت قرابة 1648 بلاغ من المواطنين منذ إعلان فرض حظر التجوال وحتى الان .
حيث تعاملت طواقم حماية المستهلك مع كافة البلاغات فورا من خلال مكاتب الوزارة الفرعية في المحافظات وذلك بالتعاون مع وحدة استقبال اتصالات وشكاوي المواطنين والتى  تعمل على مدار الساعة وتتابع عملها بكل قوة .
بدوره، تفقد مدير عام الرقابة بالوزارة صلاح الأشقر سير العمل بالوحدة ،مؤكدأ أن الوحدة تعمل من داخل الوزارة ومن خلال مكاتب الوزارة الفرعية في محافظات غزة كافة ، مؤكداً أن الرقم المجاني مفتوح أمام المواطنين لتقديم أي شكوى أو بلاغ .

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