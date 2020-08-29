وكالة الرأي الفلسطينية وادي يتفقد سير عمل لجنة الطوارئ بمحافظة خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تتفقد سير عمل لجنة الطوارئ بمحافظة الشمال وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس :تغيير جدول ضخ المياه لسببين الكهرباء وجائحة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية البزم: نُجهز أنفسنا لمرحلة طويلة من مواجهة فيروس "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تستقبل 1648 بلاغ من المواطنين منذ فرض التجوال وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تنشر قائمة محدثة بأسماء تجار الخضار ونقاط البيع وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تنظم جولات ميدانية على محطات تعبئة وتوزيع الخضار وكالة الرأي الفلسطينية بيع الخروف الأعلى سعرا في العالم وكالة الرأي الفلسطينية العثور على فصيلة جديدة من السلاحف العملاقة وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تنظم جولات علي نقاط تعبئة الخضار
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

بلدية خان يونس :تغيير جدول ضخ المياه لسببين الكهرباء وجائحة كورونا

29 آب / أغسطس 2020 10:28

غزة-الرأي

أكدت بلدية خان يونس على أن تغيراً سيطرأ على جدول ضخ المياه وذلك نتيجة لاستمرار مشكلة الكهرباء وعدم توفر السولار اللازم لتعويض النقص في الكهرباء المغذية لآبار المياه .

وبينت البلدية أنها ستعمل على  ضخ المياه وفق (يوم وصل ويومين قطع) لتصل لكافة السكان بكميات متساوية وضخ أقوى، وفق الجدول المرفق لكافة المناطق وضمن التوقيت المعلن.

ودعت البلدية المواطنين العمل لترشيد الاستهلاك وتوفير خزانات مياه أرضية احتياطية لمن يسمح له الوضع الاقتصادي والمكاني.
متابعة جداول ضخ المياه للأحياء والمناطق على صفحة البلدية عبر فيس بوك وكذلك تطبيق مدينتي مؤكده استعدادها الدائم لتوفير خدماتها الأساسية بالرغم من المعيقات وجائحة كورونا.
وجددت بلدية خان يونس دعوتها لكافة الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية والمانحة بالتدخل السريع لحل أزمة الكهرباء وتوفير السولار اللازم لبلدية خان يونس لتجاوز هذه الجائحة بأقل الأضرار.
واشارت الى انه سيتم تزويد المواطنين بأي تعديل على الجدول في حال حدوث أي تغيير.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رابطة علماء فلسطين تفتتح مخيماً شرعاً تحت شعار" على بصيرة"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟