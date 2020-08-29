بلدية خان يونس :تغيير جدول ضخ المياه لسببين الكهرباء وجائحة كورونا

غزة-الرأي

أكدت بلدية خان يونس على أن تغيراً سيطرأ على جدول ضخ المياه وذلك نتيجة لاستمرار مشكلة الكهرباء وعدم توفر السولار اللازم لتعويض النقص في الكهرباء المغذية لآبار المياه .

وبينت البلدية أنها ستعمل على ضخ المياه وفق (يوم وصل ويومين قطع) لتصل لكافة السكان بكميات متساوية وضخ أقوى، وفق الجدول المرفق لكافة المناطق وضمن التوقيت المعلن.

ودعت البلدية المواطنين العمل لترشيد الاستهلاك وتوفير خزانات مياه أرضية احتياطية لمن يسمح له الوضع الاقتصادي والمكاني.

متابعة جداول ضخ المياه للأحياء والمناطق على صفحة البلدية عبر فيس بوك وكذلك تطبيق مدينتي مؤكده استعدادها الدائم لتوفير خدماتها الأساسية بالرغم من المعيقات وجائحة كورونا.

وجددت بلدية خان يونس دعوتها لكافة الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية والمانحة بالتدخل السريع لحل أزمة الكهرباء وتوفير السولار اللازم لبلدية خان يونس لتجاوز هذه الجائحة بأقل الأضرار.

واشارت الى انه سيتم تزويد المواطنين بأي تعديل على الجدول في حال حدوث أي تغيير.