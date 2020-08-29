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الاقتصاد تتفقد سير عمل لجنة الطوارئ بمحافظة الشمال

29 آب / أغسطس 2020 10:33

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غزة-الرأي

أجرى الوكيل المساعد بوزارة الاقتصاد الوطني م. عبد الفتاح الزريعي بمشاركة  مدير عام وزارة الزراعة وائل ثابت جولة تفقدية للجنة الطوارئ بوزارة الاقتصاد الوطني في محافظة الشمال.

 واطلع الزريعي على سير عمل لجنة الطوارئ والجهود المبذولة في متابعة الاسعار وخاصة الخضروات وسبل تأمل وصول السلع والمواد التموينية للمواطنين في ظل الأوضاع التي تمر بالقطاع .

بدوره، أكد الزريعي، ان طواقم وزارة الاقتصاد الوطني تعمل على مدار الساعة لحماية الامن الغذائي للمواطنين وتوفير السلع والمواد التموينية، والرقابة على جودة المنتجات التي تصل للمستهلك، ضمن إجراءات الامن والسلامة الصحية بالتعاون وزارة الزراعة والجهات ذات الاختصاص.

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