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وادي يتفقد سير عمل لجنة الطوارئ بمحافظة خان يونس

29 آب / أغسطس 2020 10:37

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غزة-الرأي

أجرى وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. رشدي وادي جولة تفقدية للجنة الطوارئ بوزارة الاقتصاد الوطني في محافظة خان يونس واطلع على سير عملهم في فترة الطوارئ التي يعيشها القطاع في هذه الأيام.
وأشاد د. وادي بالدور الهام الذي تقوم به طواقم وزارة الاقتصاد الوطني لحماية الامن الغذائي للمواطنين وتوفير السلع والمواد التموينية، والرقابة على جودة المنتجات التي تصل للمستهلك في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.
ووجهه د. وادي التحية لمباحث التموين على جهدهم ومساندتهم لموظفي الوزارة، جاء ذلك خلال زيارته لمكتب مباحث التموين بمحافظة خان يونس.
من جانبه، شكر مدير عام المكاتب الفرعية وحماية المستهلك ومدير لجنة طوارئ خانيونس م. عبد الفتاح ابو موسى عطوفة الوكيل على هذه الزيارة التفقدية ومساندته للجنة الطوارئ.
 

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