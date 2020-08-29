حماية يطالب بالتحرك الفوري لتجنيب غزة كارثه انسانيه محققه

غزة-الرأي

يتابع مركز حماية المجريات المتعلقة بتسجيل اصابات كورونا المستجد خارج مناطق الحجر الصحي ،وسط التجمعات السكانية داخل القطاع في ظل واقع انساني غير مسبوق نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي المشدد الذي دخل عامه الرابع عشر مما ينذر بكارثة إنسانية مؤكدة.

‎ووفقا لمتابعة المركز فقد أعلنت الجهات الحكومية المختصة حظر التجوال التام داخل قطاع غزة، في إطار الجهود المبذولة للحد من تفشي الوباء عقب توالي الكشف حالات مصابة بفايروس كورونا خارج مناطق الحجر.



واكدت حماية ان فرص و مخاطر إنتشاره داخل مدن قطاع غزه لا زالت حاضرة بقوة في ظل شح إمكانيات وزارة الصحة في غزة، والعجز في المستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة الوباء.



‎وطالب المركز المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال وإلزامها بتحمل مسئولياتها تجاه سكان الأراضي المحتلة، داعيا السلطة الفلسطينية لزيادة دعمها للجهات الحكومية في قطاع غزة لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المترتبة على تفشي الوباء ولمنع حدوث كارثة إنسانية تتهدد حياة اكثر من 2مليون مواطن.