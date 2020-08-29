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"العال" تسيّر أول رحلة مباشرة بين "إسرائيل" والإمارات

29 آب / أغسطس 2020 11:31

طيران
طيران

فلسطين المحتلة - الرأي

 

أكد متحدث باسم طيران "العال"، أمس، أن الشركة سَتُسيّر، بعد غد (الإثنين)، أول رحلة لناقلة تجارية من إسرائيل إلى الإمارات العربية المتحدة، مع مضي البلدين قدماً في اتفاق لتطبيع العلاقات.

تُقل الرحلة المباشرة بين مطار بن غوريون في تل أبيب والعاصمة الإماراتية أبو ظبي وفداً إسرائيلياً ومساعدين كباراً للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي توسط في اتفاق 13 آب.

وقال مسؤول أميركي: إن جاريد كوشنر المساعد الكبير لترامب سيكون من بين المسؤولين الأميركيين على متن رحلة "العال" المغادرة في العاشرة صباحاً يوم 31 آب.

وقال متحدث "العال": إن موعد رحلة العودة من أبو ظبي إلى تل أبيب سيكون بعد ظهر الثلاثاء المقبل، مؤكداً معلومات جدول الرحلات المنشورة على موقع هيئة المطارات الإسرائيلية.

وأوردت الهيئة رحلة الذهاب تحت رقم "‭LY 971‬" والعودة "‭LY 972‬"، في إشارة إلى رمز الاتصال الدولي للإمارات وإسرائيل على الترتيب.

ولا توجد خطوط طيران بشكل رسمي بين إسرائيل والإمارات، ومن غير الواضح إن كانت رحلة "العال" ستستطيع التحليق في أجواء السعودية، التي لا تربطها علاقات رسمية مع إسرائيل، لتقليص زمن الطيران.

وقال المسؤول الأميركي: إن المسار الدقيق للرحلة وموعد الهبوط ما زالا قيد البحث.

وفي أيار الماضي، اتجهت طائرة لشركة الاتحاد للطيران من الإمارات إلى تل أبيب لتوصيل مساعدات لمكافحة فيروس كورونا إلى الفلسطينيين، في أول رحلة معروفة تقوم بها شركة طيران إماراتية إلى إسرائيل.

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