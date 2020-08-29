"التنمية" تطلق نداء إستغاثة لتوفير احتياجات قطاع غزة

غزة - الرأي

قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية غازي حمد إن وزارته أطلقت نداء إستغاثة للمؤسسات الدولية، وقدمت لهم إحتياجات قطاع غزة في شكل مشروع مفصل.

وذكر حمد، أن وزارته تقوم حاليا بتجهيز نحو أربعة آلاف طرد غذائي من عدة مؤسسات، لافتا إلى أن المؤسسة النرويجية وافقت أن تبدأ العمل لتنفيذ المشروع الخاص بتوزيع ١٢٠٠ شيكل على ٢٦٠٠ أسرة.

وأوضح أن الوزارة عقدت لقاء موسع مع منظمات المجتمع المدني واتحاد المقاولين والاغاثة الزراعية والاغاثة الطبية وجمعية رجال الاعمال وطلبت منهم التحرك مع المؤسسات الدولية لتوفير احتياجات الناس.

وبين حمد، أن هناك العديد من المؤسسات وعدت بتجهيز إغاثة عاجلة خلال الايام القادمة وستعطي الأولوية للمناطق التي تغلق وكذلك الأسر الأكثر تضررا، مشيرا إلى وجود ترتيب مع مديريات التنمية الاجتماعية لحصر كشوف الأسماء في مختلف المناطق.