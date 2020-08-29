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بإشراف وزارة الشباب والرياضة

مركز "وطن الشبابي" ينفذ مبادرة لدعم رجال الأمن والطواقم الطبية بخان يونس

29 آب / أغسطس 2020 12:42

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غزة-الرأي

نفذ مركز وطن الشبابي مبادرة تطوعية في مدينة خان يونس لدعم وإسناد الطواقم الطبية في مجمع ناصر الطبي ورجال الأمن والشرطة الذين يعملون على مدار الساعة لمواجهة وباء "كورونا"، وقامت الفرق التطوعية التابعة للمركز والتي جرى تشكيلها من وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة الماضية، بتقديم الشكر للطواقم الطبية والشرطة وتوزيع بعض المستلزمات تقديرا لجهودهم وتفانيهم في الحفاظ على حياة المواطنين.
يذكر أن وزارة الشباب والرياضة أعلنت أن جميع المراكز الشبابية والفرق التطوعية التي تشرف عليها الوزارة، على استعداد تام لمؤازرة الجهود الحكومية والأهلية في الحفاظ على حياة المواطنين وتقديم المساعدة في مجال التوعية وتقديم الدعم النفسي والمساعدات الغذائية وغيرها من مستلزمات المواطنين في ظل حالة الإغلاق ومنع التجوال في إطار منع انتشار الوباء.

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