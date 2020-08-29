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تقسيم المحافظات إلى إحياء ومربعات

حظر تجول في غزة لليوم الخامس لمواجهة "كورونا"

29 آب / أغسطس 2020 12:56

غزة - الرأي

لليوم الخامس على التوالي، يتواصل سريان قرار حظر التجول الشامل في جميع محافظات قطاع غزة، ضمن الإجراءات المشددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وتم خلال اليومين الماضيين البدء بإجراء فصل المحافظات وتقسيمها إلى أحياء ومربعات؛ من أجل زيادة الضبط، والحد من الحركة والتنقل فيما بينها.

وينتشر ضباط وعناصر الأجهزة الشرطية والأمنية في كافة الشوارع والمفترقات؛ لمتابعة تنفيذ قرار الحظر والتزام المواطنين به، حرصاً على سلامة المجتمع، ولمنع تفشي الفيروس.

يأتي ذلك، في ظل استمرار الإعلان عن وجود إصابات بفيروس كورونا في عدة مناطق من قطاع غزة من خارج مراكز الحجر الصحي، منذ الإثنين الماضي.

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