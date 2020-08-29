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ضمن خطتها للوصول إلى 50 ألف أسرة

التنمية: بدأنا بتوزيع المساعدات على الأسر الأكثر تضرّرًا بغزة

29 آب / أغسطس 2020 01:58

غزة - الرأي

قالت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، إنها بدأت بتوزيع المساعدات على الأسر الأكثر تضرّرًا بغزة جرّاء فرض حالة حظر التجوال لمكافحة تفشّي وباء "كورونا" بهدف تحقيق خطتها الرامية للوصول إلى 50 ألف أسرة متضررة.

وذكرت المتحدثة باسم الوزارة عزيزة الكحلوت لوكالة "الرأي" أن الوزارة ستوزع اليوم 3 آلاف طرد  غذائي على الأسر الأكثر تضررًا وعلى المناطق المغلقة.

وأشارت الكحلوت إلى أن هناك ترتيب مع مديريات التنمية الاجتماعية لحصر كشوف الأسماء في مختلف المناطق.

وأوضحت أن الوزارة قامت بإطلاق نداء استغاثة للمؤسسات الدولية، وقدمت لها احتياجات قطاع غزة في شكل مشروع مفصل.

وبينت أن الوزارة تقوم بدورها تجاه مراكز الحجر الصحي وتقديم كل ما يلزم من مساعدات إغاثية.

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