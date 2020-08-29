معروف: أكثر من 30 مروج شائعات تعاملت معهم المباحث العامة

غزة- الرأي:

كشف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، "سلامة معروف"، عن تعامل المباحث العامة مع أكثر من 30 مروج شائعات، وذلك لضبط حالة نشر الأخبار المغلوطة والشائعات.

وأكد أن المكتب الإعلام الحكومي يتابع مروجي الشائعات على الصعيد القانوني والفني، ويتم أيضا مراجعة البعض من خلال التواصل المباشر لمعالجة التجاوزات.

وبيّن معروف خلال مداخلة عبر الموجة الإذاعية المشتركة صباح اليوم السبت، أن الخطة الحكومية لمواجهة الجائحة تتضمن العمل الإعلامي كجزء أساسي فيها.

ويشتمل الجهد الإعلامي للمكتب على توفير المعلومات الرسمية للمواطنين، بالإضافة للتوعية والإرشاد.

وأوضح معروف أن المكتب يعمل على توفير المعلومة اللازمة والضرورية بالمسار الطبي، والعمل على التوعية والتثقيف على المستوى الصحي.

كما يعمل على متابعة الأداء الإعلامي وضبط الخطاب على مستوى وسائل الإعلام، وتسهيل مهامها في ظل الحالة الاستثنائية في القطاع.



وحذر معروف من خطورة الشائعات وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى تداول كثير من المعلومات المغلوطة التي تهدد حالة الاستقرار المجتمعي.

ورأى أن العامل الأساسي في محاربة الشائعة هو رفع ثقافة المواطنين وتوعيتهم، لافتا إلى جهود توعية بذلها المكتب الإعلامي الحكومي على مدار عامين، من خلال حملات تغريد ولقاءات بالنشطاء والمؤثرين.

ونوه إلى أن توفير المعلومة للمواطنين يساهم كثيرا في الحد من الشائعات، مجددا دعوته لاستقاء المعلومات من مصدرها الرسمي المتمثل بوزارة الصحة ومركز الإعلام الحكومي.

ولفت إلى أن بعض نشطاء منصات التواصل الاجتماعي، ينشرون أخبارًا غير صحيحة تثير الذعر والبلبلة لدى المواطنين، مؤكدًا أنه ستتم ملاحقتهم قانونيا، داعيًا المواطنين ليكونوا شركاء معنا في مواجهة الشائعات وعدم التعامل معها، واستقاء الاخبار من مصادرها الرسمية المعروفة.

وقال معروف، "منذ اللحظة الأولى نشر المكتب الإعلامي الحكومي محددات إعلامية لتوحيد الجهود وضبط المحتوى المقدم للجمهور من خلال المصادر الرسمية، موضحًا أن نجاح الرسالة الإعلامية يعتمد على التوازن في تناول أخبار الجائحة، مع تعزيز المسؤولية الاجتماعية لدى الجميع.



وأكد وجود التزامًا واضحًا من وسائل الإعلام في المحددات الإعلامية والصحفيين في تناول أخبار الجائحة.



وتابع معروف، "كافة المسؤولين في الوزارات الحكومية على تواصل مباشر مع المواطن من خلال الوسائل المختلفة في الإذاعات والقنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي لوضعهم في تطورات المشهد في غزة".



وأضاف "إن الحكومة اتخذت قرارًا واضحًا بتحديد موعد الساعة الثامنة، لنشر المعلومات الخاصة بالرصد الوبائي، وأي معلومة تصدر قبل هذا الموعد، هي معلومة خاطئة، وسيلاحق من يتداولها قانونيا".



وطالب معروف الجميع بتجنب التحليلات والتوقعات، عند أي إجراء ميداني على الأرض من الجهات الحكومية، وترك الأمر إلى جهات الاختصاص لتوضيح الحقيقة، لتجنب إرباك المواطنين.

كما أعلن تخصيص الساعة الثامنة مساء كل يوم، كموعد لإصدار مستجدات الحالة الوبائية، وذلك بعد تلفيق بعض الصفحات والأشخاص لمعلومات وبيانات ونسبها لوزارة الصحة.

وأشار رئيس المكتب الإعلامي إلى تواصل مستمر مع الجهات المختصة كالنيابة والمباحث العامة لأخذ المقتضى القانوني بحق مروجي الشائعات.

وأفاد أن الجهات المختصة أخذت بالمقتضى القانوني مع أكثر من 30 شخصا روجوا شائعات وساهموا بإحداث حالة من الفوضى، مضيفا أنه أيضا تم تحييد عدد من الصفحات تقنيا.