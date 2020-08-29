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وزارة الاقتصاد توقف 4 تجار خضار مخالفين للأسعار

29 آب / أغسطس 2020 03:35

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غزة-الرأي

أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني أوامر توقيف لـ 4 تجار خضار مخالفين للأسعار المعتمدة الصادرة عن الوزارة.
وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، إن طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني نظمت 217 جولة وزيارة تفتيشية ميدانية على المحال التجارية.
وتم تحرير 64 محضر ضبط لتجار مخالفين قاموا برفع الأسعار في جميع محافظات قطاع غزة، وتحرير عدد 2 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير محضر اتلاف لسلع فاسدة وغير صالحة للاستخدام الادمي.
وقامت طواقم الوزارة بالتنسيق مع محافظ شرطة البلديات في كافة المحافظات لمنح موزعي البضائع والسلع التموينية اذونات بالتجول وتوزيع البضائع على المحلات والمولات التجارية ليتمكن المواطنين من التسوق وشراء احتياجاتهم، ضمن إجراءات الامن والسلامة الصحية.
وتأتي هذه الجولات الميدانية لمفتشي الوزارة للمحافظة على صحته وسلامة المواطنين، والتأكد جودة المنتجات ومدى مطابقتها للمواصفات والشروط الفنية اللازمة لكل سلعة، ومتابعة عمليات الرقابة والتفتيش على المواد الاستهلاكية، ومراقبة الأسعار ومحاربة الغش وحالات الاحتكار والاستغلال.
وجددت الوزارة الدعوة للمواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار واحتكار السلع بالاتصال على الرقم المجاني لوزارة الاقتصاد 1800112233، او الاتصال على أرقام جوالات مكاتب حماية المستهلك المنشورة على موقع الوزارة.

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