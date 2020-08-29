المجلس الأعلى للشباب يشارك الشرطة جهودها بمواجهة كورونا

غزة-الرأي

شارك المجلس الأعلى للشباب والرياضة الشرطة الفلسطينية جهودها في مواجهة جائحة كورونا، عبر جولةٍ قام بها عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى لنقاط عمل أفراد الشرطة، حيث قدم باسم المجلس الأعلى عدد (1500) وجبة، كرسالة شكر من الأسرة الرياضة للشرطة الفلسطينية والتي تشكل صمام الأمان لشعبنا الكريم.

وأشاد هنية بالعمل العظيم الذي تقوم به وزارة الداخلية بكافة أركانها ، والتي تواصل الليل بالنهار في خدمة شعبنا الصابر، بالرغم من شح الإمكانيات والحصار المفروض على غزة منذ سنوات.

واضاف بأن هذه اللفتة هي لمسة وفاء من المجلس الأعلى لرجال الشرطة ، والذين تركوا بيوتهم وأهلهم في سبيل حماية الوطن والمواطن، مؤكد أن الأسرة الرياضة تعبر عن فخرها الكبير برجال الشرطة الأوفياء.

وتلقى هنية رسالة شكر من اللواء محمود صلاح مدير عام الشرطة الفلسطينية، على تلك اللفتة مؤكداً بأن الأسرة الرياضية ممثلة بالمجلس الأعلى كانت ولا زالت مبادرة وقت الأزمات، كدليل واضح على أهمية دورها في المجتمع الفلسطيني.

وفي سياق منفصل قام هنية بتفقد ملعب فلسطين الدولي بعد عملية انعاش أرضيته المعشبة بعد انقطاع لعدة أيام عن الري بسبب جائحة كورونا وتعطل البئر المغذي له، مشيد بجهود دائرة الصيانة والإدارة العامة للشؤون الإدارية بالمجلس والتي عملت منذ ساعات الصباح الأولى على اصلاح البئر، بالرغم من صعوبة التحرك وقلة الامكانات.