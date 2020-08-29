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ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

تابع استمرار تقديم الخدمات الصحية

أبو الريش يتفقد المستشفى الأندونيسي ميدانيًا

29 آب / أغسطس 2020 06:25

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غزة- الرأي:

تفقد وكيل وزارة الصحة "يوسف أبو الريش" على رأس طاقم وزاري في ساعة متأخرة من مساء أمس المستشفى الأندونيسي ولمتابعة استمرار تقديم الخدمات الصحية وفق الاجراءات الصحية .

كما والتقى أبو الريش بادارة المستشفى ممثلة بالدكتور شوقي سالم والكادر الطبي والتمريضي والاداري بالمستشفى ، واستمع منهم على تقارير العمل والمتابعة اليومية حيث أثنى على مدى الالتزام والحرص من كافة الكوادر باستمرار تقديم الخدمة و تضافر الجهود من أجل تخطي هذه المرحلة.

كما والتقى د. ابو الريش بالطواقم الصحية التي تم اجراء الفحوصات المخبرية لها للاطمئنان على سلامتهم وصحتهم ، معبرا عن شكره وتقديره على هذا الانتماء الرائع الذي عبروا عنه باصرارهم وحرصهم ، وأن الجميع يشعر بالفخر وأنكم الاقدر على صناعة الفارق في القيام بكل ماهو مطلوب لحماية صحة أبناء شعبنا .

و اشتملت الزيارة مختلف الاقسام بالمستشفى أهمها قسم الطوارئ ومحطة الفرز ، والتأكد من سلامة الاجراءات الصحية الوقائية لمواجهة جائحة كورونا .

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