الاقتصاد تحرر 220 محضر ضبط لتجار مخالفين خلال 4 أيام

غزة - الرأي - محمود أبو راضي

قالت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة إن طواقم حماية المستهلك حررت 220 محضر ضبط لتجار مخالفين خلال الأيام الأربعة الماضية.

وذكر مدير عام الإعلام بالوزارة أيمن أبو ليلة لوكالة "الرأي" أن طواقم حماية المستهلك بالوزارة نظمت 420 جولة وزيارة تفتيشية على المحلات والمولات التجارية لمراقبة الأسعار وحالات الإحتكار والإستغلال.

وأوضح أبو ليلة، أن وكيل الوزارة أصدر قرارا بشأن حظر زيادة أسعار السلع دون موافقة الوزارة.

وأشار إلى أنه سيتم نشر أسعار الخضار والدجاج والبيض بالتعاون مع وزارة الزراعة.

وبين أبو ليلة، أنه تم افتتاح وحدة بالوزارة لإستقبال اتصالات وشكاوى المواطنين، لافتا إلى أنه تم تلقي 2145 بلاغا من المواطنين.

وطمأن المواطنين بتوفر السلع والمواد الغذائية لعدة أشهر، مشيرا إلى إطلاق حملة للإبلاغ عن حالات رفع الاسعار واحتكار السلع.

ودعا أبو ليلة المزارعين للتوجه لأراضيهم وقطف محاصيلهم الزراعية وتسويق الخضروات وتوفيرها للمواطنين بالأسعار المعتمدة.