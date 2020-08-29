الاقتصاد: تحرير 220 محضر ضبط لتجار مخالفين في 420 جولة تفتيش

غزة- الرأي:

أكد مدير عام الإعلام بوزارة الاقتصاد الوطني "أيمن أبو ليلة" أن طواقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد حررت 220 محضر ضبط لتجار مخالفين خلال الأيام الأربعة الماضية في 420 جولة وزيارة تفتيشية على المحلات والمولات التجارية لمراقبة الأسعار وحالات الاحتكار والاستغلال .



وذكر أبو ليلة خلال حديثه لـ"وكالة الرأي"، أن وكيل الوزارة أصدر قرار بشأن حظر زيادة أسعار السلع دون موافقة الوزارة، مشيرًا إلى أنه يتم نشر أسعار الخضار والدجاج والبيض بالتعاون مع وزارة الزراعة.



وقال "لقد افتتحنا وحدة بالوزارة لاستقبال اتصالات وشكاوى المواطنين، وتلقينا 2145 بلاغاً من المواطنين، ونطمئن المواطنين بتوفر السلع والمواد الغذائية لعدة أشهر".



ولفت أبوليلة، إلى أن الوزارة أطلقت حملة للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار واحتكار السلع، داعيًا المزارعين للتوجه لأراضيهم وقطف محاصيلهم الزراعية وتسويق الخضروات وتوفيرها للمواطنين بالأسعار المعتمدة.