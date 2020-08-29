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الإيجاز الصحفي حول إجراءات مكافحة كورونا السبت 29 أغسطس

29 آب / أغسطس 2020 08:23

الايجاز الصحفي 29 اغسطس
الايجاز الصحفي 29 اغسطس

غزة- الرأي:

 استعرض مركز الإعلام والمعلومات الحكومي في قطاع غزة، آخر التحديثات حول الخطة الحكومية.

وكانت التحديثات كالتالي:

تقرر تمديد حالة حظر التجول في كافة المحافظات لمدة 48 ساعة أخرى اعتباراً من هذه الليلة، في إطار جهود منع تفشي كورونا.

تقرر إجراء الفصل التام والكامل بين المحافظات، ومنع التنقل بينها بشكل بات.

 فرض إجراءات فصل مشددة في محافظة شمال القطاع، حيث تقوم الآن قوات الشرطة والأجهزة الأمنية بالفصل الكامل بين البلدات والمخيمات فيها.

سيتم تخصيص مكان في كل محافظة لحجز المخالفين لإجراءات الوقاية والسلامة.

  سيتم حصر حركة مُقدمي الخدمات في القطاعات المختلفة في أضيق نطاق جغرافي؛ حتى لا نساهم في نقل العدوى بين المواطنين.

 الاجتماع اليوم بممثلين عن البنوك وسلطة النقد للتباحث في آلية صرف الرواتب لكافة القطاعات، وفق إجراءات الوقاية والسلامة.

دعوة جميع المواطنين لتشديد إجراءات السلامة والوقاية، وستقوم الشرطة والأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين للإجراءات.

عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 1004 عينة.

 الإصابات الجديدة المسجلة خلال اليوم 36 حالة.

 متواجدين في مراكز الحجر والعزل 2368 مستضاف.

 لازالت الطواقم الطبية المختصة تجري التقصي الوبائي ومتابعة خارطة المخالطين في المناطق المختلفة.

 مرحلة احتواء الوباء وكسر حلقات تفشيه تتطلب منع الحركة الا للضرورة القصوى ووفق الاجراءات الوقائية المشددة.

 المستشفيات تقدم خدماتها للمواطنين وفق اجراءات السلامة وطبقنا برنامج العلاج عن بعد للاستشارات الطبية في كافة المحافظات.

 جهزنا مراكز فرز لحالات الجهاز التنفسي في اماكن مخصصة ومعزولة بالمستشفيات.

 الطواقم الطبية والتمريضية والادارية والفنية تعمل كخلية نحل على دار الساعة في اطار تقديم الخدمات ومواجهة وباء كورونا.

 لجنة الطوارئ العليا بكافة مكوناتها تتابع وتقيم الحالة الوبائية في قطاع غزةوتتخذ الاجراءات المناسبة.

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