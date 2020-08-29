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الزراعة تدعو عاملي القطاع الزراعي للالتزام باجراءات الوقاية

29 آب / أغسطس 2020 09:39

موظفي وزارة الزراعة في حملة تطعيم
موظفي وزارة الزراعة في حملة تطعيم

غزة- الرأي:

جددت وزارة الزراعة الفلسطينية بغزة، دعوتها للعاملين في القطاع الزراعي، ولاسيما التجار وسائقي نقل المنتجات والمستلزمات الزراعية الخاصة بالخضروات والفواكه والدواجن والأعلاف إلى اتباع إجراءات السلامة والحماية، وضرورة الالتزام بالملابس الخاصة بالوقاية والكمامات، وذلك أثناء تنقلهم بين المحافظات وداخلها.

وحذرت الوزارة في بيان صحفي مساء السبت ٢٩-٨-٢٠٢٠، من أن عدم الالتزام بما سبق ذكره، سوف يعرض المناطق السليمة لخطر العدوى والإصابة بفيروس كورونا، وعليه فإن استمرار(البعض) في المخالفة سوف يحد من السماح لسائقين وتجار المنتجات الزراعية من الحركة والتنقل ويحرمهم من التنسيق الذي تجريه وزارة الزراعة مع وزارة الداخلية بالخصوص، فضلا عن أن ذلك سيضعهم تحت طائلة المسؤولية والقانون.

ويذكر أن وزارة الزراعة تقوم بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لتسهيل عملية تسويق المنتجات الزراعية بين المحافظات وداخلها، والسماح للمزارعين بالوصول لمزارعهم وللتجار للقيام بالنقل والتسويق، وفق ضوابط محددة تتعلق بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجهات الحكومية من أجل سلامة المواطنين.

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