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عن شهري اغسطس وسبتمبر

هيئة الاستثمار: تأجيل الأقساط المستحقة على المشاريع الصغيرة

29 آب / أغسطس 2020 10:27

هيئة الاستثمار:تأجيل الأقساط المستحقة على المشاريع الصغيرة - صورة من الارشيف
هيئة الاستثمار:تأجيل الأقساط المستحقة على المشاريع الصغيرة - صورة من الارشيف

غزة- الرأي

أعلنت اللجنة الحكومية لتمويل المشاريع الصغيرة بنظام القرض الحسن عن تأجيل الأقساط المستحقة على أصحاب المشاريع الصغيرة عن شهري اغسطس وسبتمبر من العام الحالي.

وأكد مدير عام الهيئة للاستثمار ورئيس لجنة تمويل المشاريع الصغيرة أ. علام غباين، أن القرار جاء استجابة للظروف الاقتصادية الصعبة و للحالة العامة التي فرضها انتشار فيروس كورونا في قطاع غزة، والاثار السلبية التي تركها على غالبية القطاعات الاقتصادية
.
يذكر أن الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار تقدم قروض حسنة لأصحاب المشاريع الصغيرة والراغبين بإنشاء مشاريعهم الخاصة بمبالغ تصل لـ 10 الاف دولار بحيث يتم تقسيط المبالغ على دفعات تصل لـ 36 قسط.

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