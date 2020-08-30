الشرطة: أغلقنا 72 صفحة فيسبوك ورصدنا 300 شائعة

غزة – الرأي:

أكد المتحدث باسم الشرطةالفلسطينية بغزة، "أيمن البطنيجي"، أن المباحث وجهات الاختصاص رصدوا نحو 300 شائعة، وبناءً عليها تم إغلاق 72 صفحة فيسبوك تروج للشائعات في قطاع غزة.

ولفت البطنيجي خلال حديثه لقناة الأقصى، أن هناك ثمة من يحاول الاصطياد في الماء العكر ويستغل أزمة كورونا، نحاول أن نوفر للمواطن كل المعلومات اللازمة ونرحب بأي استفسار من الأهالي.

وقال، "اليوم سجلنا التزاما كبيرا من الأهالي في حظر التجوال وصل إلى 90٪ ونأمل بالمزيد، واليوم بدأنا بتشديد إجراءاتنا لضبط حظر التجوال وخاصة في الأحياء الشعبية"، مؤكدًا أن غدا سيكون تشديد أكثر من رجال الشرطة بحق من يكسر حظر التجوال.

وتابع البطنيجي، "إذا كان المواطنين يصفقون يومياً تحية للشرطة وللطواقم الطبية والتحية منا بالتصفيق والتحية والثناء لكل مواطن ملتزم بالقرارات".



