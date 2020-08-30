هنية: قرارنا هو المضي بإنهاء الحصار بمختلف أشكاله

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، إننا نعلن بمنتهى الوضوح أن قرارنا وقرار شعبنا هو المضي في إنهاء هذا الحصار الظالم بمختلف أشكاله.
وأوضح مكتب رئيس الحركة في تصريح صحفي أن رئاسة الحركة تتابع وبشكل حثيث الأوضاع الجارية في قطاع غزة على صعيد الاتصالات والوساطات التي تقوم بها العديد من الأطراف في إطار العمل على كسر وإنهاء الحصار عن القطاع.
وأكد رئيس الحركة ثقته بالدور المصري والدور القطري والجهد الذي يقوم به الآن الأخ السفير محمد العمادي في إطار جهود الوساطة.
وبيّن مكتب هنية أن رئيس الحركة وقيادتها خاصة في قطاع غزة ما زالوا يجرون الاتصالات، ويبذلون الجهود لتحقيق إرادة شعبنا في إنهاء هذا الحصار، وتخليص القطاع من آثاره الكارثية، سيما مع دخول الكورونا إلى داخل غزة.
وعدّ هنية أن المشكلة الأساسية متمثلة في الاحتلال وتعنته، ورفضه التعاطي مع مطالب شعبنا العادلة.
ودعا هنية السيد نيكولاي ميلادينوف إلى تحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها في الوقوف إلى جانب أهلنا في القطاع، وإلزام الاحتلال بإنهاء معاناة شعبنا.
كما دعا رئيس الحركة شعوب الأمة إلى الوقوف إلى جانب غزة الأبية، والقدس الشامخة، والشتات الفلسطيني المرابط على حدود العودة.