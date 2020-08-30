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هنية: قرارنا هو المضي بإنهاء الحصار بمختلف أشكاله

30 آب / أغسطس 2020 01:05

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وكالات-الرأي:

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، إننا نعلن بمنتهى الوضوح أن قرارنا وقرار شعبنا هو المضي في إنهاء هذا الحصار الظالم بمختلف أشكاله.

وأوضح مكتب رئيس الحركة في تصريح صحفي أن رئاسة الحركة تتابع وبشكل حثيث الأوضاع الجارية في قطاع غزة على صعيد الاتصالات والوساطات التي تقوم بها العديد من الأطراف في إطار العمل على كسر وإنهاء الحصار عن القطاع.

وأكد رئيس الحركة ثقته بالدور المصري والدور القطري والجهد الذي يقوم به الآن الأخ السفير محمد العمادي في إطار جهود الوساطة.

وبيّن مكتب هنية أن رئيس الحركة وقيادتها خاصة في قطاع غزة ما زالوا يجرون الاتصالات، ويبذلون الجهود لتحقيق إرادة شعبنا في إنهاء هذا الحصار، وتخليص القطاع من آثاره الكارثية، سيما مع دخول الكورونا إلى داخل غزة.

وعدّ هنية أن المشكلة الأساسية متمثلة في الاحتلال وتعنته، ورفضه التعاطي مع مطالب شعبنا العادلة.

ودعا هنية السيد نيكولاي ميلادينوف إلى تحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها في الوقوف إلى جانب أهلنا في القطاع، وإلزام الاحتلال بإنهاء معاناة شعبنا.

كما دعا رئيس الحركة شعوب الأمة إلى الوقوف إلى جانب غزة الأبية، والقدس الشامخة، والشتات الفلسطيني المرابط على حدود العودة.

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