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زراعة الشمال تتفقد أحوال المزارعين ومراكز تجميع الخضار

30 آب / أغسطس 2020 06:44

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غزة-الرأي

قامت لجنة الطوارئ في مديرية زراعة شمال غزة بجولة ميدانية لتفقد أحوال المزارعين ومحلات الخضار،والمبيدات و المشاتل، ومراكز تجميع الخضار.
وتأتي هذه الجولة للتعرف على المشاكل والمعيقات التي تواجه المزارعين في ظل انتشار فيروس كورونا وإرشادهم لاتباع كافة اجراءات الأمن والسلامة من ملابس وقائية وتعقيم ومنع التجمعات.
كما تم القيام بجولات ميدانية لمراكز تجميع الخضار ومتابعة سير العمل في تلك المراكز ومتابعة الأسعار وإجراءات الوقاية السليمة.
ورافق هذه الجولة كل من م. محمد لبد وم. محمد حمودة من مديرية زراعة الشمال حيث تم التشديد من قبلهم على اتباع المزارعين إجراءات الوقاية وأن لا يتم التهاون في هذا الأمر.

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