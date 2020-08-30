وكالة الرأي الفلسطينية 17 عاما من المعاناة والسبب "دودة شريطية في الدماغ" وكالة الرأي الفلسطينية لماذا علينا الخوف من شريحة الدماغ لإيلون ماسك وكالة الرأي الفلسطينية أسباب تجعل بطارية هاتفك تفرغ بسرعة وكالة الرأي الفلسطينية سوق الهواتف الذكية العالمى يعاود النمو بحلول 2021 وكالة الرأي الفلسطينية هرمون الإستروجين قد يقلل من شدة أعراض فيروس كورونا لدى النساء وكالة الرأي الفلسطينية اسباب احمرار العين عدة وأبرزها... وكالة الرأي الفلسطينية تعرفى على الموعد المناسب لتناول الفيتامينات قبل التخطيط للحمل وكالة الرأي الفلسطينية مفاجأة.. ميسي يستطيع الرحيل عن برشلونة مجانا دون دفع 700 مليون يورو وكالة الرأي الفلسطينية فيدال يصدم إنتر ميلان ويفضل الانضمام ليوفنتوس وكالة الرأي الفلسطينية ريال مدريد يرفض الاستغناء عن لاعبيه المعارين نهائيًا
أخبار » الأخبار الفلسطينية

المدفعية الاسرائيلية تقصف نقطتي رصد للمقاومة

30 آب / أغسطس 2020 07:25

1
1

قصف دبابات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، مواقع تابعة للمقاومة ، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأفاد مراسلنا، باستهداف نقاط رصد للمقاومة الفلسطينية شرقي خانيونس في محيط منطقة شراب العسل وشرق دير البلح وسط القطاع، ولم يُبلغ عن وقوع إصابات .

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال: "إنّ دبابات الجيش الإسرائيلي قصفت مؤخراً قواعد عسكرية لحركة حماس في قطاع غزّة، رداً على إطلاق البالونات الحارقة"، وفق حديثه.‌‌

وتسود قطاع غزة حالة من التوتر الأمني والميداني، منذ نحو ثلاثة أسابيع، في ظل استمرار إطلاق البالونات الحارقة من القطاع، ورد الجيش الإسرائيلي بقصف أهداف تتبع للمقاومة الفلسطينية .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رابطة علماء فلسطين تفتتح مخيماً شرعاً تحت شعار" على بصيرة"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟