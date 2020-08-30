المدفعية الاسرائيلية تقصف نقطتي رصد للمقاومة

قصف دبابات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، مواقع تابعة للمقاومة ، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأفاد مراسلنا، باستهداف نقاط رصد للمقاومة الفلسطينية شرقي خانيونس في محيط منطقة شراب العسل وشرق دير البلح وسط القطاع، ولم يُبلغ عن وقوع إصابات .

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال: "إنّ دبابات الجيش الإسرائيلي قصفت مؤخراً قواعد عسكرية لحركة حماس في قطاع غزّة، رداً على إطلاق البالونات الحارقة"، وفق حديثه.‌‌

وتسود قطاع غزة حالة من التوتر الأمني والميداني، منذ نحو ثلاثة أسابيع، في ظل استمرار إطلاق البالونات الحارقة من القطاع، ورد الجيش الإسرائيلي بقصف أهداف تتبع للمقاومة الفلسطينية .