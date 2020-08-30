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بلدية دير البلح تسمح للتجار بالعمل وفق ضوابط وإجراءات الوقائية

30 آب / أغسطس 2020 07:51

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غزة-الرأي

أعلنت لجنة الطوارئ التابعة لبدلية دير البلح في المحافظة الوسطى بقطاع غزة، اليوم السبت، عن عدة قرارات، تسمح من خلالها أنشطة تجارية محدودة للعمل، في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت لجنة الطوارئ أنها اتخذت قرارات عدة، لتسهيل مهام السكان، على النحو التالي:

١- سيارات المياه- سيارات الغاز - المخابز ونقاط بيع الخبز- نقاط تعبئة كرت الكهرباء- الصيدليات - محلات الصرافة ؛ يسمح لها بالعمل يوميا من الساعة ٩ صباحا- ٩ مساء.

٢- السوبر ماركات- محلات الخضار والفواكه - محلات الدجاج واللحوم؛ يسمح لها بالعمل يوميا من الساعة ٩صباحا حتى ٣ مساء.

٣- يمنع عمل الباعة المتجولون والبسطات نهائيا في الشوارع الرئيسية في مدينة دير البلح وسيتم النظر في نقاط بيع داخلية لاحقا

كما وأصدرت تعليمات عامة إلى أصحاب المحالات التجارية، وضرورة اتباعها، وهي:

أ- يجب ان تحصل جميع المحال المذكورة على اذن من البلدية بالعمل ولن يتم السماح للمحلات الغير حاصلة بالاذن على فتح ابوابها مطلقا .

ب- يجب على المحال فتح باب واحد من ابواب المحل.

ج- يجب الحفاظ على عدم التجمهر داخل المحل اكثر من ٥ اشخاص ممنوع والمخالف سيغلق فورا .

د- يجب اتخاذ كافة اجراءات الوقاية والسلامة من لبس الكمامة والتعقيم والتباعد ومن بخالف سيغلق فورا .

هـ- يجب الالتزام باسعار وزارة الاقتصاد.

و- ستقوم البلدية بالتنسيق مع الاجهزة الامنية بالمتابعة الدورية لجميع المحلات

ز- يمنع منعا باتا فتح اي محلات غير مذكورة اعلاه .

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