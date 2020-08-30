بلدية خان يونس تشرع بتعقيم الشوارع والمرافق الخدماتية بالمدينة

غزة-الرأي

شرعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بتنفيذ حملة تعقيم واسعة لشوارع المدينة الرئيسية وبعض المرافق الخدماتية ، وذلك في إطار المساعي المبذولة لمجابهة فيروس كورونا المتجدد، حفاظاً على سلامة المواطنين.

وأكد رئيس لجنة كورونا بالبلدية أ. عماد الأغا، على أن الطواقم المختصة بدائرة الصحة والبيئة انطلقت امس في حملة التعقيم والتي تستهدف الشوارع والمحلات التجارية والمرافق والأسواق الشعبية والتجارية وكافة الأماكن العامة بالمدينة وأحيائها ضمن خطة عمل في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية للمساعدة في منه تفشي الوباء ومجابهة فايروس كورونا.

وبين الأغا أن حملة التعقيم استهدفت منطقة البيع والمؤسسات العاملة وبعض الشوارع الرئيسية وشارع أهل السنة وشارع البحر ومركز البلدة القديمة ومحيط منطقة البنوك وصولاً إلى مجمع ناصر الطبي، لافتاً إلى أن الحملة مستمرة وسيتم بموجبها الوصول إلى كافة المرافق التي بها احتكاك بالمواطنين والعاملين في لجان الطوارئ لتطهيرها وتعقيمها.

ودعا الاغا السكان إلى الإلتزام التام وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، مشيراً إلى أن توجيهات وتعليمات اللجان الحكومية المختصة تهدف إلى الحفاظ على أرواح المواطنين ومحاصرة الوباء .

وتمنت لجنة طوارئ كورونا في بلدية خان يونس السلامة التامة لكافة أبناء شعبنا وسكان خان يونس.