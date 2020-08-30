لجنة طوارئ خان يونس تتلقى 423 اتصالاً منذ الاعلان عن جائحة كورونا

غزة-الرأي

تلقت لجنة طوارئ جائحة كورونا في خان يونس ما يزيد عن (423) اتصالا من المواطنين منذ الإعلان عن تفشي وباء فايروس كورونا المستجد، حيث شملت اتصالات المواطنين الاستعلامات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها المؤسسات العاملة خلال فترة الطوارئ والتي تشمل البلدية والشرطة والصحة، وذلك نظراً لحظر التجوال في أحياء خان يونس، الذي فرضته وزارة الداخلية والأمن الوطني ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية المعلنة لمنع تفشي الفايروس.

بدوره، قال رئيس لجنة طوارئ جائحة كورونا أ. عماد الأغا أن بلدية خان يونس قد خصصت داخل مقر البلدية غرفة الطوارئ المركزية التي تنعقد بشكل دائم، حيث يتم من خلالها تلقي الاتصالات من المواطنين والتواصل مع الجهات المختصة مباشرة، مع التشديد على ضرورة البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى للحفاظ على حياتهم وأطفالهم لمحاصرة الوباء ومنع تفشي الفايروس.

ودعا الأغا كافة المواطنين إلى التواصل مع لجنة الطوارئ على مدار الساعة من خلال الاتصال على رقم الطوارئ (115) وجوال رقم (0595233606).