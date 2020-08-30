إصابة 25 مريضا بمستشفى الخليل إثر إلقاء قوات الاحتلال قنابل غاز

الخليل - الرأي

أصيب أكثر من 25 مريضا بمستشفى الخليل الحكومي، اليوم الأحد، جراء القاء قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، داخل قسمي الباطني ومرضى "كوفيد 19".

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال ألقت قنابل الغاز قرب مستشفى الخليل خلال مداهمة منجرة بجوار المستشفى، دخلت قسم الباطني ومرضى "كوفيد 19"، ما تسبب بإصابة أكثر من 25 شخصا بين مرضى وكوادر طبية، بحالات اختناق، وتم إخلائهم واسعافهم من قبل مسعفي الهلال الأحمر والدفاع المدني.

وقالت إن قوات الاحتلال داهمت منزل الأسير المحرر حمدون طه أبو سنينة الذي أفرج عنه قبل أسبوع، وفتشت منجرته قرب مستشفى الخليل الحكومي.

وفي سياق متصل، وقعت مواجهات على مدخل مخيم العروب شمال الخليل، واقتحمت قوات الاحتلال المخيم ووزعوا منشورات تهدد سكان المخيم بالاعتقال، وإغلاق المخيم.