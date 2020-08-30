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في ظل جائحة كورونا

آليات العمل الصحي بالمحافظة الوسطى في قطاع غزة

30 آب / أغسطس 2020 10:19

غزة - الرأي

أعلن رئيس لجنة الطوارئ الصحية في المحافظة الوسطى كمال خطاب ايقاف العمليات المجدولة غير الطارئة، وإغلاق العيادات الخارجية، ووضع آليات مناسبة لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية الأساسية للمواطنين، وفق الخطة الموضوعة مسبقًا.

كما كشف خلال حديث مع إذاعة الرأي، عن تخصيص نقطة فرز في مستشفى شهداء الأقصى، للتعامل مع مرضى الجهاز التنفسي في المحافظة الوسطى، لمنع تفشي الوباء إلى أروقة المستشفى وضمان استمرار تقديم باقي الخدمات للمواطنين.

وأوضح أن عملية جلب مرضى الفشل الكلوي من المناطق المغلقة بالمحافظة الوسطى للمستشفى بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وإشار خطاب لإطلاق اللجنة خدمة التواصل عن بعد مع المواطنين وتقديم الاستشارات الطبية لهم من خلال أطباء مختصين، لافتا إلى أن من يحتاج إلى تدخل طبي، تتحرك الفرق  إليه بواسطة سيارات الإسعاف، ومن يستدعي تدخلًا في المستشفى تحضره الطواقم الطبية.

وقال: فور تلقينا اتصالًا من المواطنين حول ظهور اعراض فايروس كورونا، تتحرك الفرق المختصة ويتم احضار الحالة.

وأضاف:بعد ذلك يتم اجراء الفحص الأولي، وتحجز في مكان مخصص لمدة 24 ساعة، حتى ظهور نتائج الفحص، وإن كانت سلبية يتم اعطاء النصائح وارجاعه للمنزل ليحجر نفسه 14 يومًا، أما إن كانت إيجابية يتم نقله وفق إجراءات خاصة إلى مراكز الحجر الصحي المختصة.

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