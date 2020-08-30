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انقطاع الكهرباء قد يوقف العمل بمستشفى العودة شمال غزة

30 آب / أغسطس 2020 10:58

غزة - الرأي:

قال المدير التنفيذي لاتحاد لجان العمل الصحي رأفت المجدلاوي: "إن الاتحاد يُعاني من مشكلات معقدة، كما في مرافق القطاع الصحي بغزة، أبرزها أزمة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة".

وأضاف المجدلاوي في تصريح صحفي أن هذا الانقطاع أدى لاستهلاك الاتحاد غالبية أرصدة المحروقات المتوفرة لديه، ما سيؤثر على وقف خدمات مستشفى العودة التابع للاتحاد.

وأشار المجدلاوي إلى أن التقارير الواردة من مستشفى الشفاء تفيد بأن رصيد السولار المتوفر لديها لا يكفي حاجة المستشفى سوى لثمانية أيام قادمة. وناشد المدير التنفيذي لاتحاد لجان العمل الصحي، كل الشركاء الإنسانيين، في مختلف أنحاء العالم، لتقديم يد العون والمساعدة للقطاع الصحي وللسكان في غزة.

وتابع : "ندرك حساسية الظروف التي يعاني منها كل العالم بسبب جائحة كورونا التي اكتوى منها الجميع، إلا أن قطاع غزة يتسم بخصوصية في ظل معاناته من أزمات عديدة، مركبة ومعقدة، منذ أكثر من 14 عامًا بفعل استمرا الحصار الإسرائيلي عليه".

ولفت المجدلاوي إلى أن الاتحاد يعمل وفق خطة الطوارئ، وجرى اتخاذ إجراءات وتدابير احترازية تماشيًا مع حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة في قطاع غزة، في ظل فيروس كورونا، واكتشاف إصابات داخل المجتمع.

وأكمل:"جرى إغلاق مرافق الرعاية الأولية والمجتمعية التابعة للاتحاد، بشكل مبدئي، فيما لا يزال مستشفى العودة يعمل لتقديم الخدمات الطارئة وخدمات (النساء والولادة) كالمعتاد، في وقتٍ يبحث فيه الاتحاد آليات جديدة وأدوات لتقديم الخدمات الصحية للسكان، من هذا تشكيل فريق من الأطباء والكفاءات ويعمل كعيادة متنقلة لتقديم الخدمات الاستشارية والتشخيصية والعلاجية للأهالي، في ظل الجائحة".

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