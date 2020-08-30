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لرفعهم الأسعار واحتكار السلع

الاقتصاد بغزة: إحالة 195 تاجر وبائع للنيابة العامة

30 آب / أغسطس 2020 11:31

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي - محمود أبو راضي

أحالت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة 195 تاجر وبائع للنيابة العامة لرفعهم الأسعار واستغلال حاجات المواطنين واحتكار السلع.

وقال مدير عام الشؤون القانونية بالوزارة يعقوب الغندور في تصريح لوكالة "الرأي" إنه تم إحالة تجار للمواد الغذائية والتموينية وبائعين للخضار قاموا برفع الأسعار واستغلال حاجات المواطنين واحتكار السلع.

وبين الغندور، أن عدد التجار الذين تم تحويلهم للنيابة العامة موزعين في محافظات القطاع، محافظة غزة 43، محافظة الشمال 45، محافظة الوسطي 39، ومحافظة خانيونس 32، ومحافظة رفح 36 تاجر وبائع.

وأشار إلى أن هؤلاء التجار والبائعين المخالفين تم إحالتهم للنيابة بموجب محاضر الضبط المحررة من طواقم الوزارة العاملة في الميدان خلال الأربع أيام السابقة.

 يذكر أن وزارة الاقتصاد أصدرت قرارا بمنع رفع الأسعار والاحتكار، محذرة التجار من الاستغلال والاحتكار.

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